Olly spiazzato dalla standing ovation a Sanremo 2025

Si è conclusa tra gli applausi del pubblico in sala e con un’ovazione l’esibizione di Olly nella terza serata del Festival di Sanremo 2025. Una reazione che ha sorpreso lo stesso cantante, che è apparso spaesato di fronte alla grande accoglienza ricevuta dalla sua canzone. Sui social, però, in molti hanno ritenuta eccessiva la standing ovation per il giovane artista.

Abiti Sanremo 2025, 3a serata: stlisti e look dei cantanti/ Noemi in blu Rochas, Olly super casual

“Dai ragazzi per carità la canzone di Olly è carina, lui è in un momento al top ma non esageriamo. I casi in cui si fanno le standing ovation sono altri“, ha scritto un utente sui social. “Una roba assurda questa standing ovation per Olly” e “Ma fra tutti i pezzi proprio ad olly la standing ovation???? Bohhh” sono solo alcuni dei commenti dello stesso tenore.

SIGNIFICATO TESTO BALORDA NOSTALGIA di OLLY/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2025)

Ma c’è anche chi difende Olly e l’ovazione…

Ma Olly può contare anche su un folto gruppo di sostenitori, anche sul web: “Olly se l’è mangiato quel palco. Podio!“. Dunque, ci sono telespettatori per nulla sorpresi per la reazione del pubblico dell’Ariston. “Olly mi sono alzata anche io, cantami la vita per favore“, ha scritto un altro utente. Dunque, il giovane artista è stato strenuamente difeso: “Questa standing ovation per olly incompresa comunque“.

Qualcuno ha anche provocato: “Vi giuro che con le vostre lacrime disperate per la standing ovation ad Olly io mi ci disseto“. Infine, ci sono utenti che si sono soffermati sulla canzone: “Io non ho capito cosa criticate della canzone di olly (non parlo di lui come cantante ma del brano) io la ascolto e divento sia gasata che nostalgica pure delle relazioni che non ho avuto“.

Benedetta Quagli è la fidanzata di Olly?/ Gossip impazza a Sanremo 2025 su 'segreto': "Frequentano da mesi"