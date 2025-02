Olly ha conquistato il cuore del pubblico italiano. Bravo ragazzo con la testa sulle spalle, ma soprattutto grande talento musicale seppure giovanissimo. E nota non da poco, è stato lui a vincere Sanremo 2025! Del resto si è meritato la vittoria con “Balorda nostalgia“, canzone dolcissima e cantata con enorme passione. Oggi domenica 16 febbraio il ragazzo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, dove si è goduto gli applausi del pubblico e ha risposto alle domande degli ospiti. Pare proprio il caso di dirlo: da ieri sera la cultura italiana ha un talento in più.

Da Mara Venier, Olly ha cantato il brano con cui ha vinto Sanremo 2025, cogliendo l’attenzione dei fan, alcuni fra i quali avevano già partecipato ad alcuni dei suoi concerti. Il suo è un pezzo estremamente sentimentale, che parla di ricordi e di amore. A Domenica In non si è limitato a cantare dal palco, ma ha voluto raggiungere il suo amatissimo pubblico creando così un contatto con i fan. Dopodichè ha confessato alla conduttrice che mai si sarebbe aspettato la vittoria, ancora incredulo di quanto successo in questo Sanremo di Carlo Conti.

Olly fa ridere Mara Venier a Domenica In: “Cosa faccio stasera? Dormo”

Come ha reagito la famiglia di Olly alla notizia del vincitore di Sanremo 2025? A confessarlo è proprio il ragazzo a Domenica In. “Chi hai chiamato per primo?” chiede Zia Mara. “La prima chiamata è stata per mamma e papà”, dice Olly, rivelando un aneddoto su suo padre: “Mio papà era fuori con i cani quando hanno annunciato il mio nome“, spiega. Il cantante ha spiegato di avere un legame profondissimo con i fan, e nonostante il successo è rimasto coi piedi per terra. “La vera classifica la farà il tempo”, ha detto poi il vincitore di Sanremo 2025, segno che di certo non si monterà la testa per il successo del momento. Poi le risate del pubblico. “Cosa fai stasera?”, gli chiede Mara Venier. Olly risponde sincero: “Dormo”.