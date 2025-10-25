Trump e Netanyahu hanno obiettivi diversi: il voto in parlamento per la Cisgiordania esprime irritazione per il niet USA. Ma Israele è pronto ad annetterla

USA e Israele sono grandi alleati, ma i loro obiettivi in Medio Oriente non coincidono totalmente: il voto alla Knesset per l’annessione della Cisgiordania in questo contesto è frutto dell’irritazione del governo israeliano nei confronti di Trump per non poter fare tutto ciò che vuole.

Gli interessi dei due Paesi divergono per quanto riguarda l’Iran, contro cui Netanyahu vorrebbe scatenare un’altra guerra, le cui conseguenze, però, potrebbero danneggiare gli interessi degli Stati Uniti. Una guerra, ribadisce Alberto Bradanini, ex ambasciatore italiano in Cina e Iran, verrebbe sfruttata da Israele stesso per occupare interamente anche Cisgiordania e Gaza.

Intanto, comunque, gli israeliani hanno di fatto allargato il loro territorio, continuando a occupare la West Bank, restando in Libano e Siria, occupando quella parte di Gaza assegnata loro dall’accordo sul cessate il fuoco. Un’area dalla quale non se ne andranno.

Perché il parlamento israeliano ha votato in prima istanza per l’annessione alla Cisgiordania proprio mentre in Israele c’era il vicepresidente USA J.D.Vance, ben sapendo che Trump aveva promesso agli Stati arabi e islamici che non sarebbe successo?

Il 50 per cento della ricchezza delle corporations americane è posseduta da famiglie ebraiche che presumibilmente sostengono tutte Israele. Tutto questo non ha niente a che vedere né con la religione né con l’etnia. Lo dico per evitare qualsiasi accusa di antisemitismo. La politica di Israele, per le ragioni appena enunciate, ha come principale sponsor gli Stati Uniti. Ora, è vero che Trump deve pagare la cambiale della sua rielezione, costata centinaia di miliardi a questi signori; tuttavia, la storia è sempre più complicata di come noi cerchiamo di rappresentarla. La politica israeliana e quella americana, infatti, non coincidono al 100 per cento.

In cosa divergono?

Israele vuole allargarsi territorialmente: occupa già un pezzo del Libano meridionale, occupa fondamentalmente tutta la piana che porta a Damasco, in Siria, non soltanto le alture del Golan, e lo stesso ha fatto con Cisgiordania e Gaza. Vuole realizzare il Grande Israele, anche se per farlo deve destabilizzare tutti i Paesi intorno: il Libano, la Siria, l’Iraq, l’Egitto, tenuto sotto controllo dai finanziamenti americani, la Giordania, minacciata in maniera sotterranea e poi, anche lì, corrotta dai dollari americani. Ai nemici più lontani, in particolare alle ricche monarchie del Golfo, pensa Washington, attraverso o petrodollari e gli accordi di Abramo. In questa strategia l’Iran, al di là dei suoi problemi interni, è l’unico Paese stabile, indipendente, e perciò va destabilizzato.

Dov’è la differenza tra Israele e Stati Uniti?

Per Israele destabilizzare l’Iran significa una guerra nella quale, sfruttando il fatto che l’attenzione del mondo sarebbe rivolta a Teheran, potrebbe completare l’occupazione di Gaza e della Cisgiordania. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, però, questa strategia è pericolosissima: non è facile mettere in ginocchio un Paese come l’Iran, che ogni giorno è sempre più armato, aiutato in maniera sotterranea dalla Russia e dalla Cina. L’Iran, poi, potrebbe già essere una potenza nucleare, anche se non dichiarata. Di sicuro, comunque, possiede la “bomba petrolifera”: un conflitto nell’area può bloccare lo stretto di Hormuz, dove passa il 30 per cento del petrolio mondiale e questo significherebbe mettere in ginocchio l’economia del mondo, con il barile di petrolio che schizzerebbe a 150 dollari. Tutto ciò, insomma, danneggerebbe anche gli interessi americani.

Perché tutto questo ci spiega il voto della Knesset sulla Cisgiordania?

Gli israeliani tengono per il bavero Donald Trump, ma non potendo ottenere tutto quello che vogliono, sono irritati, visibilmente irritati. Credo che, comunque, per ora non andranno avanti sulla strada dell’annessione della Cisgiordania.

Dietro il voto della Knesset c’è comunque Netanyahu?

Netanyahu è furbo: ha mandato avanti altri, se gli USA non avessero opposto una forte resistenza avrebbe assecondato il parlamento.

La divergenza di obiettivi fra USA e Israele cosa comporterà per l’applicazione dell’accordo di cessate il fuoco per Gaza?

Questa differenza non è così evidente, perché quello che i politici dicono non è quello che fanno. Gli israeliani non se ne sono andati da Gaza e neanche dalla Siria e dal Libano, stanno occupando mezzo Medio Oriente: già oggi Israele è molto più grande di quello che si vede sulla carta. E non se ne andrà più. La Cisgiordania la occupano già, vogliono solo la legittimazione internazionale. Anzi, a loro basterebbe quella americana. Un ballon d’essai come il voto alla Knesset significa che vogliono procedere con l’annessione della Cisgiordania, stanno aspettando l’occasione per farlo, che potrebbe essere la guerra all’Iran. Metà Gaza se la sono già presa.

Cosa succederà nella Striscia?

Gli israeliani spingeranno i palestinesi verso sud e poi l’Egitto sarà costretto ad aprire il valico di Rafah. Solo lì possono andare e non torneranno più.

Di fronte a questo scenario i Paesi arabi e islamici che hanno contribuito all’accordo non direbbero niente?

Gli arabi non sono i protettori dei palestinesi, che costituiscono un problema solo per le loro opinioni pubbliche. Le monarchie del Golfo sono piene di soldi e quando c’è grande ricchezza le idealità scompaiono, inoltre le basi americane in questi Paesi sono lì anche per controllare le classi dirigenti. L’Egitto è un Paese enorme, ma in un mare di guai, che aumenterebbero se entrassero i palestinesi; la Turchia è più bilanciata, ha una sua politica estera indipendente, ma soprattutto gli ambiti militari subiscono la pressione USA, non per niente parliamo di un paese NATO.

(Paolo Rossetti)

