Oltre la notte/ Su Rai 3 il film di Fatih Akin con Diane Kruger

Oltre la notte, film di Rai 3 diretto da Fatih Akin

Oltre la notte è un film del 2017 di genere drammatico e thriller, che andrà in onda su Rai 3 oggi, 23 dicembre, a partire dalle ore 21.25. L’opera cinematografica è stata diretta da Fatih Akin e prodotta da Mélita Toscan du Plantier e da Jeanne Pascal. La fotografia e la scenografia sono state affidate a Rainer Klausmann e a Tamo Kunz, mentre il montaggio a Andrew Bird.

La sceneggiatura è stata curata da Fatih Akin e da Hark Bohm, e il film è stato prodotto per Bombero International e Macassar Productions. Il cast è composto da Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar, Samia Chancrin, Ulrich Tukur, Rafael Santana, Yannis Economides, Hanna Hilsdorf, Siir Eloglu e da Hartmut Loth. Oltre la notte è stato prodotto in lingua originale tedesca con il titolo di Aus dem Nichts.

Oltre la notte, la trama del film

Oltre la notte è suddiviso in tre parti, rispettivamente La famiglia, La giustizia e Il mare. Il film ha inizio con Katja, donna di origine tedesca sposata con un uomo turco, dalla cui unione è nato il figlio Rocco. Anni prima l’uomo è stato in prigione per spaccio di stupefacenti, studiando nel frattempo economia e aprendosi poi un ufficio ad Amburgo. Katja lascia il figlio presso l’ufficio del marito per poi uscire con la sorella.

Mentre esce incontra una ragazza che lascia la bici incustodita, facendoglielo poi notare. Nel pomeriggio la donna scopre che c’è stato un attentato terroristico davanti all’ufficio del marito e viene a scoprire che il marito e il figlio sono morti. La donna vuole alleviare il dolore consumando sostanze stupefacenti e trascorre il periodo doloroso insieme ai suoi familiari. In seguito la polizia perquisisce la casa della donna e scopre le sostanze, dunque sospetta che l’attentato sia collegato al passato del marito di Katja, mentre quest’ultima sostiene la pista del terrorismo.

Katja tenta il suicidio finché non apprende che anche la polizia sostiene che l’attentato sia stato provocato dai neonazisti. La seconda parte del film racconta del processo attuato contro una coppia di due ragazzi, tra cui la donna che aveva incontrato Katja appena uscita dall’ufficio del marito, però la sentenza assolverà i due ragazzi per mancanza di prove certe. La terza fase racconta la permanenza di Katja in Grecia per vendicarsi della coppia, facendosi infine esplodere con loro con una bomba da lei fabbricata.











