Oltre la notte/ Video, su Rai 3 il film di Fatih Akin con Numar Acar (21 giugno)

Oltre la notte (Aus dem Nichts) andràin onda domenica 21 giugno alle ore 21.10 su Rai 3. La pellicola, prodotta in Germania, è stata girata nel 2017. Il film trae ispirazione dall’attentato a carattere terroristico avventuo a Colonia nel 2004 da parte della cellula terroristica neonazista NSU. A metà tra il drammatico e il thriller, Oltre la notte, è diretto da Fatih Akın, che firma anche la sceneggiatura con Hark Bohm e la produzione con Mélita Toscan du Plantier e Marie-Jeanne Pascal. Akin è un regista, sceneggiatore e attore cinematografico tedesco. Nel 2004 ha ricevuto il premio come miglior film al Festival di Berlino e all’European Film Awards per la La sposa turca (Gegen die Wand). Le musiche sono composte da Josh Homme, cantante, chitarrista e batterista statunitense, tra i fondatori del gruppo Kyuss e leader dei Queens of the Stone Age.

Oltre la notte, la trama del film

Oltre la notte è suddiviso in tre atti: La famiglia, La giustizia e Il mare. Nel primo, Katja Sekerci (Diane Kruger), è una donna tedesca sposata con il turco Nuri Sekerci (Numan Acar). I due hanno un figlio, Rocco (Rafael Santana). Nuri, uscito da poco dal carcere per spaccio di droga, ha un ufficio nel quartiere turco di Amburgo. Un giorno si verifica un attentato terroristico davanti al negozio: Nuri e Rocco perdono la vita. Katja si salva poiché quel pomeriggio era in un bagno turco. Chiamata alla centrale di polizia per alcune domande, la donna sostiene che l’attentato sia stato fatto da un gruppo neo-nazista. La polizia segue invece la strada della droga.

Disperata dalla perdita, Katja tenta il suicidio tagliandosi le vene, ma proprio mentre sta scivolando nella vasca da bagno, riceve un messaggio dall’avvocato Danilo Fava (Denis Moschitto): le conferma che sono stati i neo-nazisti ad aver organizzato l’attentato. Si passa al secondo atto, La giustizia, in cui viene messo in scena il processo dei due sospettati dell’attentato, due ragazzi, Edda e Andrè. Dopo una serie di testimonianze e colpi di scena i due vengono assolti. Nell’atto finale, Il mare, Katja decide di vendicarsi e insegue i due fino in Grecia. Come andrà a finire?

Video, il trailer di Oltre la notte





© RIPRODUZIONE RISERVATA