Oltre la Soglia 2 ci sarà?/ Anticipazioni: calo degli ascolti, i dubbi di Mediaset

Giunge al termine questa sera la fiction di Canale 5 “Oltre la soglia“, che vede Gabriella Pession e Giorgio Marchesi nei panni dei protagonisti. Come sempre accade in questi casi, il pubblico che ha seguito e si è appassionato alla storia si chiede se ci sarà anche una seconda stagione della fiction. Partiamo subito col dire che al momento mancano annunci ufficiali. “Oltre la soglia” è stato da molti apprezzato per la profondità delle tematiche affrontate oltre che per la bravura dei suoi attori, eppure in quando ad ascolti i risultati non sono stati soddisfacenti. Il riscontro in termini di share delle prime 4 puntate si è infatti rivelato minore rispetto a quanto sperato ed è proprio questo il primo elemento che ci porta a dubitare che lo show possa avere un seguito nei prossimi mesi.

Oltre la soglia 2, dubbi sugli ascolti minano la seconda stagione

Nonostante Oltre la soglia abbia infatti occupato la prima serata di Canale 5, momento di massimo picco di attenzione per il pubblico televisivo, lo share toccato nelle ultime puntate è di circa l’8.9%. Risultato che inoltre sottolinea il crollo degli ascolti dalla prima puntata, che aveva registrato invece l’11% circa e che ha portato alla decisione di spostare l’ultima puntata in seconda serata. A fronte di questi risultati viene dunque da chiedersi se Mediaset deciderà di continuare a puntare sullo show oppure quella che andrà in onda questa sera sarà l’ultima puntata in assoluto. Non tutto è però perduto. Sarà infatti l’episodio finale di oggi a poter decretare in modo definitivo il destino di “Oltre la soglia”. Qualora gli ascolti subissero un incremento rilevante, Mediaset potrebbe considerare la possibilità di allungare la fiction con una nuova stagione.

