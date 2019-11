OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 13 novembre: il PM indaga su Tosca?

OLTRE LA SOGLIA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 13 novembre 2019, Oltre la soglia ritornerà con un nuovo episodio su Canale 5, in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver impedito il suicidio di una giovane paziente, Tosca assiste all’arresto di Jacopo. Il ragazzo tenta di fuggire, ma la Polizia ha la meglio e lo preleva per vandalismo. Il giorno dopo, la psichiatra scopre che Jacopo è stato ricoverato nel suo reparto: si sospetta che abbia delle allucinazioni o psicosi. Il diciassettenne però le rivela che sta solo facendo finta per evitare il Riformatorio e così viene dimesso. Poco dopo, il PM Piergiorgio Di Muro svela di volerlo mettere dietro le sbarre, così Tosca cambia idea al volo e ricovera Jacopo. La psichiatra inizia così ad indagare sul passato del ragazzo per scoprire il motivo dei suoi scoppi d’ira. Il padre è in carcere e la madre è morta, ma Tosca e il suo team rilevano delle contraddizioni, visto che Jacopo è molto creativo. Quando il ragazzo ha una crisi respiratoria, Tosca decide di farlo uscire all’aperto e fanno un patto. Il ragazzo riesce a conquistare subito gli altri pazienti dell’istituto, mentre Tosca lotta contro la propria allucinazione: una versione di se stessa da adolescente.

Quella notte, Jacopo tenta il suicidio e solo l’intuito di Tosca permette allo staff di salvarlo. La psichiatra decide poi di andare a controllare dove vive e così trova dei calcoli matematici complessi che la spingono a credere di trovarsi di fronte ad un genio. Grazie all’amica e assistente sociale Mirta, Tosca risce ad ottenere udienza dal giudice e frenare la decisione del PM di prelevare comunque Jacopo. Così riesce ad ottenere che il ragazzo venga iscritto in un istituto per ragazzi super dotati come lui, anche se Di Muro non è di certo felice della sconfitta. Quella sera, la psichiatra e il PM si rivedono in un bar e fra loro scoppia subito una passione travolgente. In reparto, Tosca si deve occupare poi di un altro caso, quello della giovanissima Dora. La ragazza viene ricoverata in forte stato di shock e la madre rivela al primario che il padre è un alcolizzato.

Quando Dora manifesta una forte psicosi a causa delle telecamere di videosorveglianza, la psichiatra decide di farle distruggere i dispositivi. Alessandro però ricorda al superiore che da qualche tempo non affronta più le sue sedute e che teme che Tosca possa non essere del tutto equilibrata. Quella sera, Dora aggredisce Marica senza alcun motivo, scambiandola per la madre. Dopo aver coinvolto Piergiorgio in un’azione illecita, Tosca scopre dalla videosorveglianza vicino a casa della ragazza che il suo malessere è legato anche al divorzio fra i suoi genitori. Non riesce infatti a scegliere con chi dei due stare, chi preferire e non vuole che uno di loro soffra. Così la ragazza può ritornare a casa, ma Tosca ha un altro problema da risolvere: come gestire il terrazzo che ha ottenuto per i ragazzi? Di fronte all’ennesima allucinazione, la psichiatra si accorge di non avere con sè le pillole. Il PM infatti è riuscito a rubargliele.

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI DEL 13 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 2 – Nuovi casi per Tosca: il primo riguarda Silvia, una ragazza che viene ricoverata in ospedale in seguito ad una crisi rabbiosa a scuola. Per la psichiatra è essenziale scopre il motivo della sua ira, soprattutto perchè Silvia è circondata da persone che le vogliono bene e fino a quel momento ha dimostrato una forte passione per lo studio. Sospetta inoltre che Caterina, una dei suoi amici che le fa visita in reparto, non stia raccontando del tutto la verità. Dopo essersi lasciati in malo modo, Di Muro continua a pensare a Tosca, mentre la psichiatra si ritrova ad aiutare Roberto, che a quanto pare riesce a stare bene solo con la musica. Il PM sa invece di essere sul punto di innamorarsi, ma questo non gli impedisce di fare delle indagini sulla vita del primario, soprattutto quando la donna dimostra di essere piuttosto sfuggente di fronte alle sue domande.



