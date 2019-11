OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 20 novembre: qualcuno segue Tosca!

OLTRE LA SOGLIA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 20 novembre 2019, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio di Oltre la soglia in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: a scuola, la giovane Silvia ha uno scatto d’ira dopo essere stata presa in giro sui social dai compagni di classe. La quindicenne viene trasportata in Psichiatria, dove finisce nelle cure di Tosca: rivela di aver vissuto l’intero episodio dall’esterno, come si trattasse di due persone diverse. Il medico invece è alle prese con l’astinenza da farmaci: la sua versione più giovane continua a deriderla, spuntando nei momenti più impensati. Quando Silvia ha una nuova crisi e sviene, Tosca decide di andare più a fondo e scoprire che cosa la spaventi. Più tardi si presenta in ospedale un’amica e compagna della ragazza, Caterina. Tosca però si insospettisce e scopre tra l’altro che un segno che Silvia ha sul braccio potrebbe non essere dovuto all’autolesionismo ma ad un’aggressione. Gli esami rivelano la presenza di alcune microfratture: i medici concludono che la ragazza sia vittima di abusi da almeno un anno. Caterina riferisce inoltre che la situazione a casa di Silvia non sia delle migliori, ma Tosca ha un sospetto. Corrompe l’addetto di un negozio di telefonia per accedere al cellulare della paziente e scopre che è stata in realtà Caterina a procurarle quei segni, durante episodi di bullismo. Tosca porta quindi la ragazza e i genitori dal PM, che decide di procedere per via legali. La psichiatra affronta anche Caterina, sicura che abbia a sua volta dei problemi. Quando Piergiorgio lo scopre, se la prende con Tosca e poi la bacia ancora una volta. Durante un esame in Conservatorio, il giovane musicista Roberto ha una crisi e viene ricoverato. Il padre rivela che a 13 anni gli è stato diagnosticato un distubo d’ansia e che ha iniziato una terapia. In seguito ad una crisi notturna, Piergiorgio inizia a fare delle domande su Tosca alle persone che conosce di più. Quella notte, Roberto ha una nuova crisi e Tosca realizza che ha smesso di prendere psicofarmaci. Dati i suoi progressi, Mario si avvicina invece al giorno delle sue dimissioni, per poter ritornare a casa dalla madre. Prima però è Roberto a lasciare l’ospedale: Tosca ha capito che le criti sono provocate dai farmaci contro l’ansia e lavora con il suo staff per diminuire il dosaggio. Durante un colloquio sui ragazzi, Mirta svela alla psichiatra che Piergiorgio le ha fatto alcune domande sul suo conto. Ha scambiato le parole del PM per un forte interesse amoroso, non sapendo che in realtà stia cercando dell’altro nella vita della dottoressa. Tosca non esita a fissare un appuntamento con Di Muro e gli impone di smetterla con le sue domande. Data la resistenza del Procuratore, decide di chiudere a loro conoscenza.

ANTICIPAZIONI DEL 20 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 3 – Un nuovo mistero si affaccia nella carriera di Tosca: la giovane Anna è apparsa dal nulla e afferma di essere in cura per una malattia psichiatrica. Non risulta però niente sul suo conto, nemmeno che sia scomparsa dalla famiglia o chi le stia facendo seguire la terapia. Anna tra l’altro sembra conoscere perfettamente il male di cui soffre. Nonostante l’ultimo scontro, Tosca e Di Muro si avvicinano sempre di più. La psichiatra sembra aver abbassato le sue note difese, ma il PM non è l’unico ad essere sulle sue tracce. Giancarlo dovrà comunque intervenire per aiutare Tosca quando il sedicenne Tommaso, affetto da una patologia importante, potrebbe mettere a rischio la sua stessa vita a causa dei molteplici tentativi di suicidio. Il PM comunque non sarà l’unico a fare delle indagini sulla vita della psichiatra: qualcuno sta per conoscere il suo segreto?

