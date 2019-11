OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 27 novembre: Tosca rischia il posto?

OLTRE LA SOGLIA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 27 novembre 2019, Canale 5 trasmetterà un nuovo episodio di Oltre la soglia in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Luna si lancia di nuovo dalla finestra e questa volta atterra su una coetanea, Anna, che ritiene di avere il potere di assorbire le malattie. Dato che la ragazza non vuole separarsi dal cane Biscotto, Tosca decide di infrangere diverse regole pur di sottoporta alle analisi. Anna rivela in seguito di essere in cura in una clinica di cui non ricorda il nome e dimostra di sapere anche quali farmaci prendere. Nessuno però ha denunciato la sua scomparsa e Tosca inizia a sospettare che possa non essere psicotica come sembra. Quando la ragazza sembra migliorare, ordina che i farmaci vengano interrotti senza dirle nulla. Scoperto il nome dei genitori, Tosca si introduce di nascosto nella villa e scopre che la clinica esiste davvero. Anna ha poi un’altra crisi e parla di un video presente sul suo pc, con cui la psichiatra scopre che in realtà ha assorbito la psicosi di un’altra ragazza, che ha postato una clip sulla sua condizione clinica. Risolto il caso, Tosca scopre che un ragazzo che conosce la sta seguendo: reagisce male e si allontana. Poi si sfoga contro alcuni oggetti, distruggendoli.

Tommaso viene ricoverato in Psichiatria dopo aver cercato di uccidersi nel bagno di casa. Tosca s’infuria con il padre del ragazzo, un agente della Penitenziaria, quando minimizza su alcuni episodi di autolesionismo di Tommaso. Una volta ripreso, Tommaso una crisi psicotica durante la notte a causa della Luna Piena. Tosca invece dà ordine alla reception di fermare chiunque la cerchi, ma il ragazzo che ha incontrato il giorno prima si presenta. Lo staff scopre così che si tratta di suo fratello. Su consiglio di Alessandro, Tosca accetta di parlare con il fratello, ma rifiuta di incontrare la madre, che verrà presto operata per un tumore. Saverio però le rivela che rimarrà in città per alcuni giorni e le lascia il suo numero di telefono. Tommaso invece approfitta di un momento di caos in ospedale per fuggire e viene ritrovato nudo in un parco. Tosca lo convince a rientrare con lei, ma poi scopre che i genitori di Antonio hanno ottenuto il permesso di riportarlo a casa. Grazie ai suoi disegni, Tosca scopre che Tommaso soffre di un delirio raro che lo porta a credere di potersi trasformare in un animale. Quando Antonio viene dimesso, la psichiatra decide di farsi aiutare da Di Muro per superare il momento di crisi.

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI DEL 27 NOVEMBRE 2019

EPISODIO 4- Nella fiction Oltre la soglia le anticipazioni svelano che Diego si allena fino a perdere i sensi in palestra e viene ricoverato d’urgenza. Per riuscire a comprendere il suo caso, Tosca decide di indagare sul suo ambiente per scoprire come vive. Nel frattempo, la Capello continua a nascondere la verità sul suo rapporto con il marito, mentre fra lei e Alessandro sembra nascere qualcosa di più di una semplice amicizia. Il secondo caso della serata vedrà Tosca alle prese con Adila, una ragazza di sedici anni nata in Italia e con genitori di origine africana. A causa delle sue allucinazioni, entrerà a far parte del gruppo di ragazzi ricoverati in Psichiatria. Tosca però è sicura che dietro ci sia molto di pià, soprattutto per quanto riguarda il rapporto fra Adila e i suoi genitori. Questo la porterà però a superare certi limiti ed a compromettere il suo rapporto con Di Muro, che non vedrà di buon occhio i tentativi di Tosca di difendere la ragazza a modo suo. Prima di lasciare l’ospedale, Diego decide di affrontare Bruno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA