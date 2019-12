OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni 8 dicembre: paura per Marica, dov’è finita?

OLTRE LA SOGLIA, COS’È SUCCESSO NELL’ULTIMA PUNTATA?

Una nuova puntata di Oltre la soglia andrà in onda su Canale 5 nella prima serata di oggi, domenica 8 dicembre 2019, in prima Tv assoluta. Sarà la quinta, ma prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Diego è un giovane pugile che durante l’allenamento ha un collasso. Dopo aver trascorso una notte con Di Muro, Tosca convince il ragazzo a ricoverarsi per qualche giorno. Il primo sospetto è che faccia uso di steroidi, ma le analisi sono pulite. Per Tosca è evidente inoltre che il padre di Diego sia troppo presente, anche perchè è il suo allenatore. Intanto, Diego e Bruno entrano in conflitto, mentre Marica scopre che potrà tornare a casa. Durante l’ultima sera della ragazza in Psichiatria, Diego e Bruno riescono ad allentare le tensioni. Il pugile però colpisce il musicista quando quest’ultimo lo bacia. Dato l’accaduto, il padre decide di portare via Bruno, che scopre tuttavia che finirà di nuovo in clinica e ha una crisi.

Tosca invece intuisce che Diego è affetto da una patologia alimentare, che riesce a nascondere grazie all’allenamento. Quando il pugile ha un’altra crisi, Tosca decide di andare a parlare con il padre e scopre che il ragazzo ha avuto il primo collasso in seguito ad una presa. Dopo averla provata di persona, la psichiatra capisce che Diego sta reprimendo il fatto di essere gay. Adila viene ricoverata dopo aver aggredito una coetanea, credendo che avesse una pistola. Intanto, Di Muro richiede una messa in prova per Caterina, che secondo lui non ha veri problemi psichiatrici. Quando la ragazza viene ricoverata per una crisi, Tosca decide di indagare e scopre che Di Muro potrebbe avere ragione. Barbara non è d’accordo, ma la psichiatra ha la meglio. Alessandro consola la collega e seguendo le sue emozioni, finisce per baciare Barbara e mandarla ancora più in crisi. Intanto, Diego è pronto per lasciare l’ospedale e decide di salutare tutti gli amici, baciando alla fine Bruno di fronte ai genitori. Dopo aver resuscitato il telefono di Adila, Tosca capisce che la ragazza sta reprimendo se stessa per non fare del male ai genitori. Anche se la madre vorrebbe portarsela a casa, la ragazza ha una nuova crisi e alla fine tutto il gruppo si riunisce attorno a un falò per un rito di rinascita. Più tardi, la psichiatra esce di nuovo con il PM, ma il dolore è troppo forte e così decide di allontanarlo ancora una volta.

OLTRE LA SOGLIA ANTICIPAZIONI DELL’8 DICEMBRE 2019

EPISODIO 5 – In ospedale viene ricoverata Emma, una ragazza che vive in una casa famiglia da quando ha perso i genitori. Il suo carattere è schivo ed è così silenziosa che lo staff di Tosca non può che esserne preoccupato. Una notte però Emma ricomincia a parlare e Tosca è ancora più determinata ad aiutarla, a scoprire che cosa può fare per aiutarla. Anche Di Muro non ha abbandonato il suo desiderio di rivedere la psichiatra, soprattutto perchè ha bisogno di dirle qualcosa. Tosca però sta più male che mai, ma dovrà mettere tutto da parte quando Tommaso e Marica decidono di fuggire insieme. Tosca intuisce così che Marica ha finto di stare bene e che in realtà non sta prendendo i suoi farmaci da almeno una settimana. Il dubbio che possa farsi del male è sempre più alto, mentre Marica e Tommaso sono convinti che l’unica soluzione sia vivere appieno la loro storia d’amore. Nonostante la ragazza creda di essere sempre più vicina agli alieni.



