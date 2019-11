OLTRE LA SOGLIA/ Anticipazioni puntata 13 novembre: Piergiorgio indaga su Tosca

OLTRE LA SOGLIA, L’ESORDIO DELLA FICTION

Sarà interessante vedere quali ascolti ha fatto registrate la prima puntata di Oltre la soglia, la nuova fiction di Canale 5 con protagonista Gabriella Pession. La dottoressa Tosca Navarro ricorda per certi versi altri dottori “fenomenali” dei medical drama americani. Soprattuto per via della pillole che deve prendere e dei suoi metodi poco ortodossi il mitico Dr. House. Sembra che comunque il filone che ci sarà da seguire principalmente sarà quello sentimentale, anche se nella prima puntata è stata appena accennato. Per questo sarà interessante capire quanto i telespettatori avranno apprezzato l’esordio di questa fiction che non sembra essere stato coi “fuochi d’artificio” e ambientato anche in un mondo piuttosto insolito, come quello della psichiatria, per un prodotto televisivo.

OLTRE LA SOGLIA, ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA

Le anticipazioni della seconda puntata di Oltre la soglia dicono che Tosca sarà chiamata a occuparsi di due casi. Il primo è quello di Silvia, una ragazza studiosa e benvoluta che ha una crisi di rabbia a scuola che appare inspiegabile. Toccherà alla Navarro scoprire qual è la causa di questo atteggiamento. Il secondo caso è invece quello di Roberto, un ragazzo che sembra riuscire a stare bene solamente con la musica. Decisamene più interessante la trama per quel che riguarda la vita privata della psichiatra. Infatti, Piergiorgio, nonostante tutto, sembra essere molto attratto da Tosca, che da parte sua non è certo indifferente al fascino del PM. Tuttavia non appena lui cerca di avvicinarsi lei è sfuggente. Per questo l’uomo cercherà di scoprire qualcosa di più sul suo conto. E abbiamo già intuito che il passato della donna non nasconde qualcosa di piacevole.

