Oltre l’oceano/ Su Canale 5 il film con Katja Weitzenbock (oggi, 5 agosto 2020)

Oltre l’oceano va in onda su Canale 5 per il pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto, a partire dalle ore 16:30. Si tratta di un film realizzato nel 2006 con una coproduzione che ha interessato Austria Germania ed in particolar modo con la casa cinematografica FFP insieme a ZDF e la Osterreichischer Rundfunk. La regia è stata curata da Stefan Bartmann, il soggetto è stato scritto da Gabriel Kister, il ruolo di direttore della fotografia affidato a Marc Prill ed il montaggio gestito da Uschi Born. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Andrea Weidigner e nel cast sono presenti Hardy Kruger Jr, Katja Weitzenbock, Jurgen Hentsch e Renate Schroeter.

Oltre l’oceano, la trama del film

Diamo un’occhiata alla trama di Oltre l’oceano. David è un uomo d’affari che nel corso della propria vita ha saputo trarne enormi benefici dal punto di vista economico dalla sua capacità di saper essere imprenditore attento ad ogni singolo aspetto e soprattutto per quanto riguarda le tempistiche degli strumenti effettuati. Tuttavia, quella che era una vita estremamente felice e serena, di colpo si dimostra insoddisfacente dopo la prematura e drammatica morte della moglie. Un evento che lo influenza in maniera rilevante soprattutto per quanto concerne le decisioni che prende per la propria vita privata. La mancanza della moglie si dimostra un fardello pesante da portare avanti e questo lo porta ad essere sempre più introverso e scarsamente interessato a quello che accade intorno a lui. Insomma, David non riesce ad andare avanti e soprattutto si rende conto di come sia difficile per lui far conciliare la carica di lord che gli è stata insignita per le sue capacità in ambito imprenditoriale, ma anche per far coesistere i tanti impegni di lavoro nonché di padre.

Insomma, per lui questo è un momento di profonda crisi dal quale sembra non essere in grado di uscirne. Deciso a dare un taglio metto a questo momento di grande problematica, lascia la sua città di New York per trasferirsi e andare a vivere a Bali. Il suo intento è quello di avere una vita tranquilla fatta magari di interminabili passeggiate sulla spiaggia. Durante una di queste passeggiate fa la conoscenza di una ragazza che sembra sia in difficoltà durante una nuotata. David senza pensarci neppure un istante, si lancia in suo soccorso e la porta in salvo. Questo suo gesto eroico permette ad entrambi di frequentarsi sempre più assiduamente fino a che non si troveranno a condividere tutte le problematiche delle rispettive esistenze. La donna rappresenta per David una nuova opportunità di essere felice e magari di riscoprire il vero gusto della vita anche se a diverse migliaia di chilometri di distanza da New York.

