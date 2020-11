OMAGGIO A GIGI PROIETTI/ Tributo di Barbara D’Urso: Heather Parisi in studio e…

Omaggio a Gigi Proietti: nemmeno Barbara D’Urso resterà a guardare nei giorni in cui l’Italia intera piange uno dei suoi ultimi grandi maestri di spettacolo. Si spiega così la volontà di ospitare su Canale 5, in occasione della puntata in onda oggi, domenica 8 novembre, di Live – Non è la D’Urso, un tributo nei confronti del grande mattatore morto il 2 novembre al compimento dei suoi 80 anni. Sarà certamente complicato nascondere la commozione, ma è altrettanto sicuro che la padrona di casa tenterà di ricordare Gigi Proietti così come il diretto interessato avrebbe desiderato fare: con il sorriso sulle labbra. Facile immaginare che, per riuscire nell’ardua impresa, la conduttrice si lascerà aiutare mandando in onda da alcune delle clip più esilaranti della storia attoriale del grande Gigi Proietti.

OMAGGIO A GIGI PROIETTI: IL TRIBUTO DI BARBARA D’URSO

Tra gli ospiti che renderanno omaggio a Gigi Proietti oggi a Live – Non è la D’Urso ci sarà anche Heather Parisi. La showgirl statunitense è l’unico nome reso noto dalle anticipazioni fornite da Barbara D’Urso venerdì nel corso dell’ultimo appuntamento settimanale con Pomeriggio Cinque, ma è certo che molti altri personaggi saranno in studio per ricordare la figura di un “immortale” come Proietti. La presenza di Heather Parisi è giustificata dal fatto che nel 1983 la ballerina prese parte accanto all’attore a Fantastico 4: fu proprio in quegli anni che si consolidò la fama di “americana più amata dagli italiani” della Parisi. Altri personaggi in studio? Noi scommetteremmo sulla presenza di Nadia Rinaldi, l’attrice romana che ha lavorato con Gigi Proietti ed è allo stesso tempo una presenza di “famiglia” nei salotti della D’Urso.



