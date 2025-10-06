Omar Benabdallah è pronto a varcare la porta rossa della casa del Grande Fratello, ma cosa si sa su di lui? Le informazioni prima del suo ingresso

A entrare nella casa del Grande Fratello nella puntata di stasera sarà anche Omar Benabdallah che chiaramente il pubblico non conosce se no avrebbe partecipato alla versione vip che potrebbe non vedere mai la luce con Alfonso Signorini come timoniere. Una new entry, comunque, che farà la felicità delle inquiline sempre affamate di conoscenze che possano risultare interessanti, come ha anticipato il portale DavideMaggio.

Chi è il padre di Anita Mazzotta del Grande Fratello: rapporti interrotti e infanzia difficile/ Parole forti!

Ma cosa si sa di questo nuovo concorrente del reality show di Canale5? È nato nel 1998 a Pistoia, pur essendo originario del Marocco, e ha studiato all’Università di Firenze. Di professione fa il modello, ma nel suo passato ha pure inciso alcuni brani musicali, segno che possa avere una passione appunto per la musica. Il suo profilo Instagram è @iamomarbenabdallah e tra i suoi followers c’è l’inquilino Matteo ‘Jonas’ Pepe.

Domenico commuove parlando della figlia Paola, lacrime al GF/ "Si diventa padri mentre i figli crescono"

Omar Benabdallah è pronto a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello

Cosa c’è scritto nella biografia del suo profilo Instagram? Omar Benabdallah ha scritto: “Sono fiero di essere marocchino”. Una dichiarazione d’intenti ben precisa che il pubblico raccoglierà ben volentieri. I suoi followers sono quasi tremila, ma ne sono previsti di freschi appena comparirà in televisione con l’obiettivo di portarsi a casa il ricco montepremi.

Stasera, però, ci saranno nuovi ingressi al fine di rimpolpare le fila del cast del Grande Fratello condotto da una Simona Ventura che è molto felice di essere tornata in prima serata coadiuvata dalle opinioni di Floriana Secondi, Cristina Plevani e Ascanio Pacelli.

Simone De Bianchi del Grande Fratello ha una fidanzata?/ Cosa si sa sulla sua vita privata