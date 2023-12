Omar Confalonieri condannato a 6 anni/ “Drogava e stuprava donne”, 4 anni di reclusione alla moglie

Omar Confalonieri, l’ex agente immobiliare già destinatario di una condanna a 4 anni e 4 mesi in secondo grado per aver drogato una coppia di clienti somministrando benzodiazepine per poi violentare la donna, sarebbe stato condannato ad altri 6 anni di carcere dal gup di Milano per due dei cinque ulteriori casi di presunte violenze sessuali, ai danni di altrettante donne, che lo vedono imputato con l’accusa di aver agito con il medesimo “schema”, cioè narcotizzando le vittime prima degli abusi.

Gino Cecchettin, papà di Giulia/ “Perdonare Turetta? Neanche Gesù l'ha fatto, non c'è rabbia ma dolore”

Questa, secondo quanto riporta Ansa, la decisione del gup di Milano Massimo Baraldo che, al termine del processo con rito abbreviato, avrebbe condannato anche la moglie di Omar Confalonieri a 4 anni di reclusione per concorso in due delle violenze ipotizzate. L’ex agente immobiliare è in carcere dal 2021 e la nuova condanna va a sommarsi a quella incassata nel processo precedente.

"Stress post traumatico è causato dai ricordi"/ Studio: "Memoria vissuta come nel presente"

Nuova condanna per Omar Confalonieri, la ricostruzione

La moglie di Omar Confalonieri era finita sotto inchiesta per la presunta complicità in almeno due degli episodi di violenza sessuale tra quelli contestati all’ex agente immobiliare. Alla donna, riporta TgCom24, non sarebbero state riconosciute le attenuanti generiche in quanto non avrebbe ammesso la sua responsabilità. Le motivazioni della sentenza dovrebbero essere depositate in 15 giorni. Il pubblico ministero Alessia Menegazzo, titolare del fascicolo con l’aggiunto Letizia Mannella, avrebbe chiesto 9 anni e 4 mesi di carcere a carico di Omar Confalonieri e 4 per la consorte sostenendo, ricostruisce ancora TgCom, che “dall’analisi del compendio probatorio appare palese la serialità e la spregiudicatezza della condotta degli imputati, privi di freni inibitori“.

Flavio Briatore acquista El Camineto di Cortina/ Lo storico ristorante dice addio alla famiglia Melon

Stando all’accusa, “tutte le violenze sessuali contestate sono connotate dal medesimo modus operandi” e da una fase preliminare di stordimento delle presunte vittime, narcotizzate con benzodiazepine, in cui sarebbero state rese incoscienti con somministrazione di sostanze e costrette a indossare abiti che non le appartenevano. La richiesta di rinvio a giudizio per l’ex agente immobiliare nell’ambito di questo secondo filone dell’indagine risale al gennaio scorso e Omar Confalonieri, finito in cella nel novembre 2021, era stato raggiunto da una seconda ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per la moglie allora sarebbe scattato un provvedimento di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per violenza sessuale di gruppo in concorso con il marito in due dei cinque episodi che gli erano stati contestati.











© RIPRODUZIONE RISERVATA