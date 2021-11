Omar Confalonieri, medico di base: “Farmaco non prescritto da me”/ “La ricetta…”

La vicenda che ha per protagonista Omar Confalonieri, l’agente immobiliare accusato di avere narcotizzato una coppia e di avere stuprato la donna a margine di un incontro di lavoro, è tornata a tenere banco a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. L’inviato del programma, Alessandro Politi, ha fornito la ricostruzione dei fatti, con alcuni spunti fin qui non emersi: “Dopo avere drogato i drink, Confalonieri si sarebbe offerto di riaccompagnare i coniugi a casa, mettendo a letto l’uomo, che stava molto male, e compiendo abusi sessuali più volte ai danni della signora, con continui cambi di vestiti di quest’ultima, vestiti che Confalonieri avrebbe portato con sé da casa”.

Quando poi l’agente è uscito da quell’appartamento, “pare che abbia portato la signora nella sua abitazione, tenendola lì per un’ora. Infine, quest’ultima, guidando il proprio mezzo per rientrare a casa stava per investire i pedoni, come si vede dalle immagini registrate da alcune videocamere di sorveglianza, e ha anche tamponato un’automobile dei vicini, a riprova del fatto che le benzodiazepine assunte a tradimento le avessero provocato uno stato di annebbiamento decisamente rilevante”.

OMAR CONFALONIERI, PARLA IL SUO MEDICO DI BASE: “NON GLI HO MAI PRESCRITTO IO QUEI FARMACI”

Il medico di base di Omar Confalonieri è stato intervistato dalle telecamere di “Storie Italiane”, affermando di non avergli mai prescritto le benzodiazepine: “No, i farmaci di cui si parla sui giornali non glieli ho mai prescritti io – ha asserito il dottore –. Il mio paziente normalmente lo vedevo per altre cose, per problemi di schiena. Ho un buon rapporto, anzi, direi un ottimo rapporto con lui: era una persona gioiosa, tranquilla, sempre sorridente”.

E, ancora: “Più di tanto, però, non lo conosco, è da pochi anni che è mio paziente, ma non mi sarei mai aspettato una cosa di questo tipo da lui. Quella tipologia di farmaco può essere acquistata solo su ricetta medica e quindi avrà avuto qualcuno di fiducia che gliel’ha prescritta”.



