Sessant’anni di carriera e altrettanti d’amore, Orietta Berti non poteva forse desiderare altro dalla vita. Una carriera che da decenni viaggia sempre sulla cresta dell’onda e al contempo la consapevolezza di avere al fianco un vero e proprio punto saldo, suo marito Osvaldo Paterlini. Insieme, come prolungamento del loro amore, hanno allargato la famiglia con la nascita dei figli Omar e Otis che a dispetto della carriera materna hanno scelto strade diverse rispetto alla notorietà e il mondo dello spettacolo.

Per l’appunto, sicuramente qualcuno si sarà chiesto chi sono Omar e Otis – figli di Orietta Berti – e qual è stato il loro percorso di vita e professionale. Il primogenito – come racconta Libero – ha coltivato la passione per la musica, sicuramente stimolato dal successo della madre; in età matura pare però abbia scelto di non seguire le medesime orme optando – come anticipato – per una carriera lontana dalla luce dei riflettori. Discorso simile per il secondo dei figli di Orietta Berti, Otis; in passato ha avuto modo di cimentarsi nel mondo sportivo e attualmente è invece strettamente legato alla professione della cantante in qualità non solo di figlio ma anche di manager.

Figli di Orietta berti: “Otis mi segue nel lavoro come faceva mio marito Osvaldo…”

Sempre in riferimento ad Otis – secondo dei figli di Orietta Berti e suo marito Osvaldo Paterlini – suo è il merito di aver amplificato l’amore nella famiglia con la nascita di due splendide nipotine: Olivia e Ottavia. Due gioie immense per la cantante che ha sempre sottolineato nelle ultime interviste quanto sia speciale rivestire il ruolo di nonna. “Quando sono a casa capita che mi lascino le bambine; le vedo correre su e giù per le scale… Mi stanca meno affrontare due concerti in un giorno che stare dietro alle nipotine”.

A proposito invece del legame professionale, Orietta Berti non ha nascosto in un’intervista del passato – come riporta Libero – il grande apporto e sostegno di suo figlio Otis in qualità di manager, sulla scia di quanto ha fatto per un’intera vita suo marito Osvaldo Paterlini. “Mi segue come faceva lui che è stato per tanti anni la mia ombra; Otis è una parte fondamentale nel mio staff…”.