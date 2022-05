Omar e Otis Paterlini, figli Orietta Berti/ “In famiglia solo nomi con ‘O’ perché…”

Trentacinquesimo appuntamento stagionale con “Domenica In” e nel talk show di Rai1 è di scena una habitué di questi studi: ospite infatti di Mara Venier sarà, con Sandra Milo e Mara Maionchi (assieme alle quali è protagonista del road show “Quelle brave ragazze” targato Sky), Orietta Berti: e l’occasione è propizia per scoprire qualcosa del privato della 78enne cantautrice originaria di Cavriago, a partire dai due figli avuti dal lunghissimo matrimonio con Osvaldo Paterlini, il compagno di una vita e l’uomo che l’ha portata all’altare nel lontano 1967.

Ma chi sono Omar e Otis Paterlini, i due figli di Orietta Berti? Riavvolgiamo il nastro dei ricordi e affidiamoci alle parole della diretta interessata non solo per scoprire qualcosa in più sui due uomini ma anche sulla curiosa “regola della O” che vige in casa Paterlini-Berti: nonostante la coppia sia convolata a giuste nozze molto presto, quando Orietta aveva ancora 24 anni e alle spalle solo un Festival di Sanremo, il primo frutto del loro amore è arrivato solamente tempo dopo. Infatti Omar, il primogenito, è nato nel 1975, esattamente otto anni dopo: “Abbiamo aspettato un po’ di tempo prima di averlo… Lui è arrivato dopo tante cure e consigli” aveva raccontato una volta la mamma col suo solito garbo e discrezione, lasciando intendere che è stata una gravidanza lungamente attesa e voluta.

OMAR E OTIS PATERLINI, CHI SONO I DUE FIGLI DI ORIETTA BERTI?

Di Omar non sappiamo molto, tranne che è un appassionato di musica, ereditando la passione dalla madre, e per un periodo ha suonato la chitarra in una piccola band pur rimanendo, forse per sua scelta, ben lontano dai riflettori del mondo dello spettacolo. Suo fratello minore Otis (classe 1980) invece si è dedicato agli studi e, dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione, ha deciso anch’egli di seguire quella che era la sua vera passione e in particolare il basket che in certi centri dell’Emilia e dintorni è una sorta di piccola religione. Dei due, peraltro molto attaccati alle tradizioni famigliari, sappiamo che a detta della madre sono “dei bravi ragazzi” anche, ça va sans dire, per via di un’educazione ricevuta non solo da lei ma pure dalla suocera di Orietta.

Invece, un aspetto curioso che lega Omar e Otis e che li rende due insigni esponenti di una curiosa tradizione famigliare, è legato al nome: come per mamma Orietta, anche il loro inizia per “O”, una lettera che da quelle parti pare avere un significato davvero particolare. Non a caso Otis ha dato a sua volta alla figlia il nome di Olivia, mentre non si hanno notizie circa una paternità di Omar ma c’è da scommetterci che le puntate sulla prima lettera del nome sarebbero praticamente sospese. Una O-ssessione? No di certo: però a ben pensarci anche il suo compagno di vita si chiama Osvaldo e, come spiegato da Orietta durante una ospitata al “Maurizio Costanzo Show”, la regola esiste da tempo tanto che in famiglia ci sono stati un nonno Oreste, una suocera Odilla, mamma Olga e uno zio Olivero. All’appello manca solo la moglie di Otis, che invece si chiama Lia. E i cani di casa? Ma ovviamente Otello e Olimpia, che domande…











