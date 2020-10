OMAR E OTIS PATERLINI, FIGLI ORIETTA BERTI/ Uno fa musica, l’altro gioca a basket

Si chiamano Omar e Otis Paterlini, i figli di Osvaldo e Orietta Berti, nati dal loro matrimonio rispettivamente nel 1975 e nel 1980. Tra i due, il più conosciuto è forse il secondogenito Otis, che nella vita ha scelto di fare tutt’altro rispetto al mestiere di sua madre: il giocatore di basket. Dopo essersi diplomato in ragioneria e laureato in scienze della comunicazione (peraltro con una tesi proprio sulla Berti), Otis ha iniziato a emergere come professionista della pallacanestro, una decisione evidentemente condivisa dai suoi genitori, che non l’hanno mai ostacolato nell’inseguire il suo sogno. Il rapporto tra i tre è sempre stato ottimo: insieme a suo padre, Otis non ha problemi nell’accompagnare mamma Orietta ai concerti; anzi, ne va fiero, al punto tale da aver dedicato a lei parte dei suoi studi.

Chi sono Omar e Otis Paterlini, figli di Orietta Berti

Nonostante la fama acquisita soprattutto per via del suo legame all’illustre Orietta Berti, Otis Paterlini ha mantenuto la sua essenza di persona riservata. Ha un profilo Facebook, ma i suoi post non sono più di tanto frequenti. Di lui sappiamo che è sposato con Lia Chiari, psicologa e assistente sociale presso il tribunale di Parma, con cui ha avuto una figlia, Olivia, la prima nipotina di Osvaldo e Orietta. Il nome è stato scelto per mantenere viva la tradizione di famiglia dell’iniziale ‘o’, una vera e propria ossessione in primis per la cantante. Tutti i Paterlini vivono a Montecchio, paesino della provincia di Reggio Emilia a cui Orietta Berti è ormai indissolubilmente legata.

Omar Paterlini come mamma Orietta

Le notizie che riguardano Omar, il primogenito di Osvaldo e Orietta Berti, sono invece meno dettagliate, soprattutto perché lui – a differenza del fratello – non ha mai fatto parlare di sé a partire dalla sua vita privata. Orietta – fiera del suo ruolo di neononna – ha invece accennato più volte al suo rapporto con Otis, che insieme alla moglie Lia le ha regalato la piccola Olivia. Di Omar sappiamo solo che suona la chitarra in una band, avendo ereditato dalla madre la passione (oltre che il talento) per la musica. Pur avendo seguito le orme di lei, ha preferito tenersi lontano dal mondo dello spettacolo, ed è per questo che sul web le sue foto sono poche e ancora meno i gossip che lo riguardano. Ogni tanto, comunque, la Berti ha piacere a parlare di lui e di suo fratello Otis durante le interviste, così come ha fatto – in particolare – nelle dichiarazioni rilasciate nel 2012 a Famiglia Cristiana: si è scoperta orgogliosa di loro – ha detto – “quando hanno preso la laurea e nelle tante occasioni in cui si sono confermati ragazzi onesti”.



