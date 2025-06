Ex moglie Francesca, figli e nuova compagna: la vita sentimentale di Omar Fantini protagonista all’Isola dei Famosi 2025.

Comicità e umorismo sono il baricentro della notorietà di Omar Fantini; oggi protagonista all’Isola dei Famosi 2025, raramente ha messo in pubblica piazza le sfumature che riguardano la sua vita privata. La partecipazione al reality di Veronica Gentili ha reso però insistenti gli investigatori di cronaca rosa e, seppur in maniera frammentaria, qualcosa di relativo al fronte sentimentale è emerso. Francesca è stata forse il primo grande amore della sua vita; oggi ex moglie di Omar Fantini, si sono conosciuti all’età di 16 anni e per diverso tempo si sono dedicati alla costruzione di una famiglia felice.

Omar Fantini e l’ex moglie Francesca hanno coronato il grande amore nel 2013 con il grande passo del matrimonio dopo diversi anni di fidanzamento. Nel frattempo, la coppia aveva già impreziosito la liaison con la nascita di ben due figli, Edoardo e Caterina. Non si hanno particolari informazioni sulla carriera e vita privata dell’ex moglie di Omar Fantini; discreta e pare lontana dal mondo dello spettacolo.

Omar Fantini e la nuova compagna Zahra Chokri: discreti ma innamoratissimi

Sempre in relazione alla vita sentimentale di Omar Fantini – protagonista all’Isola dei Famosi 2025 – poco si sa anche a proposito della possibile nuova compagna dell’attore comico. Come riporta Metropolitan Magazine, dopo la fine dell’amore con l’ex moglie – nel 2022 – tempo dopo avrebbe intrapreso una relazione con Zahra Chokri.

Zahra Chokri – possibile nuova compagna di Omar Fantini – risulta anche lei particolarmente discreta e sfugge all’attenzione mediatica. Ovviamente, la mancanza di informazioni non è direttamente proporzionale all’intensità del sentimento che lega l’attuale concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 e la possibile nuova compagna.

