Ha concluso l’Isola dei Famosi 2025 con il marchio da leader come tatuato; Omar Fantini, giunto in finale e ad un passo dal traguardo, ha vissuto l’esperienza in Honduras mettendosi in gioco sotto ogni punto di vista. Dalle copiose prove superate con successo passando per le diatribe, fino allo scontro con Dino Giarrusso che ha alimentato polemiche e discussioni; non sono mancati i momenti toccanti confessioni, le emozioni. Aspetti che l’ex naufrago ha toccato nel corso di un’ampia intervista rilasciata per Lollo Magazine svelando anche qualche piccolo retroscena su quanto vissuto nel corso di queste settimane particolarmente intense e coinvolgenti.

Omar Fantini ha pochi dubbi; la lite con Dino Giarrusso non ha avuto particolari ripercussioni sulle sue chance di agguantare la vittoria dell’Isola dei Famosi 2025. “Dopo quello che è successo sono sopravvissuto ad una nomination tosta con Cristina, Teresanna e Mario; quindi credo sia stato un segnale che mi diceva che ero stato perdonato”. Con l’ex politico non ha avuto però un confronto dopo l’esperienza in Honduras e soprattutto dopo la lite in diretta: “Non ci siamo più sentiti, ci siamo già detti tutto… Avrei preferito mille volte essere stato in grado di evitarlo”.

Omar Fantini: “Se farei il Grande Fratello? L’idea non mi fa impazzire…”

Omar Fantini – sempre nell’intervista per Lollo Magazine – ha raccontato di essere ancora in contatto con Jey Lillo e Mario Adinolfi: “Ci sentiamo spesso”, e di aver costruito rapporti comunque importanti con buona parte dei naufraghi. Incalzato sulle copiose discussioni di questa edizione non è mancato nel lanciare una sottile stoccata proprio nei confronti di Dino Giarrusso: “La discussione con Cristina? Dirle: ‘Tornatene a Iseo!’, è stata un’esternazione che ho trovato davvero infantile”.

In riferimento alla vittoria dell’Isola dei Famosi 2025, Omar Fantini non ha nascosto la sua preferenza: “Avrei preferito che vincesse Mario Adinolfi; è stato un percorso anomalo ma la sua forza mentale meritava di essere premiata”. Un momento difficile che non è stato catturato dalle telecamere riguarda invece la nostalgia di casa: “Avevo la sensazione di perdermi momenti dei miei figli che non avrei mai potuto recuperare, le prime due settimane piangevo e pensavo: ‘Ma che ci faccio qui?’, poi pian piano ho elaborato tutto”. Per il futuro in tv, infine, ha confessato a Lollo Magazine: “Grande Fratello? Non mi è mai stato proposto ma non fa per me; l’idea di vivere chiuso in una casa non mi fa impazzire”.