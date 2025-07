Omar Fantini finalista all'Isola dei famosi 2025, il pubblico si scatena sui social: "Può vincere il reality"

Tra i protagonisti più attesi della finale de L’Isola dei famosi 2025 troveremo Omar Fantini, il noto comico e attore sarà uno dei protagonisti di questo atto finale del programma di Canale Cinque condotto da Veronica Gentili. Dalla radio al cabaret, la comicità sempre messa al centro del tavolo e un interesse crescente per il mondo della tv, così Omar Fantini è riuscito a costruirsi una carriera importante negli anni. E nelle ultime settimane il pubblico lo ha apprezzato come naufrago all’Isola dei famosi, un crescendo di simpatia nei confronti del pubblico, che lo ha trascinato fino alla puntata finale che andrà in onda proprio questa sera su Canale Cinque.

Omar Fantini negli ultimi anni si è espresso anche sul paragone tra cinema e tv, spiazzando anche molti dei suoi fan: “Oggi la tv mi interessa anche di più rispetto al cinema”. Detto, fatto, dopo qualche tempo è arrivata la chiamata dall’Isola dei famosi che ha messo in mostra una nuova versione dell’artista, che si è messo in evidenza catturando l’attenzione del pubblico.

Omar Fantini può vincere L’Isola dei famosi?

Tra i naufraghi che si giocheranno la vittoria finale nel reality di Canale Cinque troveremo dunque il comico, attore e speaker radiofonico. Con lui ci saranno anche Mario Adinolfi e Loredana Cannata, che appaiono i due ostacoli più complicati da saltare a poche ore dalla finalissima del programma condotto da Veronica Gentili. Vedremo dunque se sarà davvero l’artista a vincere, sui social secondo i telespettatori le possibilità di vederlo trionfare non sono così ridotte:

“Può anche vincere l’Isola, ha fatto un grande percorso e non sarebbe una sorpresa il suo trionfo in Honduras” si legge tra i commenti spuntati via web a pochissime ore dalla finale del programma Mediaset.

