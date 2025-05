Da MTV Comedy Lab a Colorado, passando per Central Station, Metropolis, House of Gag e Only Fun. Omar Fantini è una figura poliedrica della comicità italiana, ma da qualche tempo anche un brillante speaker radiofonico. Nella sua nuova esperienza all’Isola dei Famosi si appresta a portare tutto il suo entusiasmo e la sua verve comica, così come è abituato a fare su Discoradio nel programma “Belli Svegli” insieme a Fabrizio Sironi.​ In Honduras, però, sarà costretto a fare i conti con sfide diverse dal solito, oltre a convivere con gli altri naufraghi che, come lui, proveranno ad arrivare in fondo fino al traguardo.

In una intervista rilasciata qualche tempo fa all’Eco di Bergamo, l’attore aveva affrontato diversi temi interessanti riguardo il suo lavoro, soffermandosi soprattutto sui paletti con cui oggi la comicità sarebbe costretta a convivere.

“Io credo che sia impossibile mettere una linea oltre la quale non si può fare comicità”

le sue parole.

Omar Fantini e la lotta al politicamente corretto: “Tempi duri per la comicità”

“È molto difficile perché la comicità e il rapporto con il pubblico è fatti di sfumature più o meno importanti per la singola persona: ciò che per me è estremamente importante, per te non può contare nulla”

sottolinea saggiamente Omar Fantini. Insomma non si parla direttamente di politicamente corretto, ma il tema nei fatti è proprio quello. E da buon comico, Omar Fantini, vuole proteggere la sua sfacciata schiettezza.

“Io sono convinto che si possa fare comicità su tutto, poi che la comicità fatta su tutto non vada bene a tutti siamo d’accordo”

ha detto e ribadito ancora al quotidiano bergamasco. Un tema molto interessante e attuale, che potrebbe tornare di moda nella convivenza sull’isola con gli altri naufraghi. D’altronde con Omar Fantini la battuta è sempre dietro l’angolo.