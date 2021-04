Omar Fantini confessione choc/ “Ho rischiato di perdere mio papà a causa del Covid..”

Omar Fantini tra gli ospiti della seconda puntata di Game of games, lo show condotto da Simona Ventura in prima serata su Rai2. Tra i concorrenti della nuova puntata c’è anche il conduttore televisivo e comico cabarettista che come tutti ha vissuto un anno davvero difficile. Intervistato da YesLife.it, infatti, ha raccontato: “è stato un anno complesso e forse le cose continueranno ad esserlo anche in futuro. Una nuova modalità per veicolare la comicità sicuramente sarà necessaria. Detto questo il disinteresse da parte dello stato nei confronti dei lavoratori dello spettacolo è una vergogna che non va dimenticata quando le cose si saranno aggiustate”. Questa terribile pandemia l’ha colpito personalmente visto che il padre si è ammalato di Coronavirus come ha raccontato: “ho rischiato di perdere mio papà a causa del Covid. Una volta superato quel dramma il resto mi è sembrato relativo. Ma i dubbi mi rimangono”.

In particolare il cabarettista affronta un tema delicato: ossia quello del distanziamento e della chiusura delle attività portando un esempio: “la settimana scorsa sull’aereo di ritorno da Cagliari dove ero stato per lavoro inviato per quelli che il calcio l’aereo era al completo!! Avete presente quanta distanza c’è tra una poltrona e l’altra!? Basta dire che il mio vicino addormentandosi ha poggiato la sua testa sulla mia spalla! E non eravamo certo congiunti. Ora qualcuno mi deve spiegare perché quello sì, la messa sì, ma uno spettacolo a teatro con mascherina e distanziamento no!!!!!”.

Omar Fantini tra Colorado, tv e radio

Tra le partecipazioni televisive di Omar Fantini c’è ne è una che più di altre ricorda ancora oggi. Si tratta di quella a Colorado: “un sacco di cose belle e persone straordinarie che nel tempo mi sono davvero mancate”. Parlando poi del mestiere di comico e cabarettista, Omar non ha nascosto che sognava di farlo sin da ragazzino: “anche per questo oggi vedere tutte queste regole rigide su cosa si può o no scherzare mi fa davvero male. Ironia e sarcasmo sono due materie che andrebbero insegnate a scuola e al catechismo!”. Infine parlando dei progetti lavorativi ha detto: “per ora continuo molto felice il mio programma in radio in onda tutte le mattine dalle 7 alle 9 in onda su discoradio insieme a Fabrizio Sironi e probabilmente un ritorno di house of gag con Scintilla. Ah e se trovo il tempo vorrei riuscire a completare quel progettino del teletrasporto che ho lasciato in sospeso alle medie!”.

