Comico bergamasco amatissimo dal pubblico, Omar Fantini ritornerà in televisione oggi 7 maggio in occasione de L’Isola dei Famosi 2025. Il motivo? Anche lui sarà uno dei concorrenti che si scontreranno con la fame e con le tante sfide proposte dagli autori. Conosciamolo meglio! Nato nel 1973, Omar Fantini è originario di Bergamo e nel corso della sua carriera è stato un conduttore, un presentatore e tanto altro, anche se il suo talento è quello di far ridere le persone.

Cristina Plevani, chi è?/ Dal Grande Fratello all'Isola dei Famosi 2025, la tragica morte dei genitori e...

Della sua vita privata si sa poco o nulla dato che ha sempre tenuto per sè le vicende sentimentali ed è sempre stato attento a conservare la sua privacy. Quel che è certo è che durante questo percorso all’Isola dei Famosi 2025 scopriremo tanto più su di lui. Negli anni, però, qualcosa è sicuramente trapelato, ad esempio che nel 2013 si è sposato con Francesca, di cui ancora oggi non si conosce pubblicamente il cognome. Di certo in sono conosciuti quando erano molto giovani, dato che lei aveva solamente 16 anni.

Rocco Siffredi e Rosa Caracciolo, genitori di Lorenzo Tano/ Il rapporto col padre e la complicità sul set...

Omar Fantini e Francesca, oggi il comico ha una nuova compagna: ecco chi è

Oggi Omar Fantini e Francesca non stanno più insieme. L’annuncio della loro separazione è arrivato nel 2022 dopo anni di amore. Eppure, il comico non ne ha mai parlato in pubblico. Oggi Omar ha una nuova compagna di nome Zahra Chokti di cui però non si sa altro se non il suo nome. Innamoratissimi, i due pubblicano molte foto della loro storia d’amore insieme nel loro profilo di TikTok. Da comico qual è, infatti, Omar Fantini pubblica spesso i suoi sketch e le scenette divertenti per far ridere il suo pubblico. A quanto si vede dagli scatti suoi social, la nuova compagna Zahra Chokti è molto affezionata ai due figli dell’attore, Edoardo e Caterina, dato che spesso si ritrovano tutti insieme per qualche gita.

Nunzio Stancampiano, chi è?/ Da Amici all'Isola dei Famosi 2025, il presunto flirt con Cosmary Fasanelli

Che concorrente sarà Omar Fantini all’Isola dei Famosi 2025? Sicuramente sarà un personaggio che riuscirà a smorzare i momenti di tensione con la sua innata ironia, e come sappiamo, nel reality della sopravvivenza è molto utile avere una persona capace di risollevare gli animi quando il gioco si fa troppo duro. Veronica Gentili e Simona Ventura con Paolo Pretelli inviato sono pronti a dare il via a questa nuova edizione oggi, mercoledì 7 maggio 2025. Pronti a scoprire come se la caverà Omar Fantini?