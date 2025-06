Omar Fantini e Teresanna Pugliese sono stati i protagonisti di un’accesissima lite all’Isola dei Famosi 2025, andata in scena poche ore prima della diretta. Una lite alla quale il naufrago ha fatto riferimento proprio nel momento delle nomination, quando ha dato il suo voto a Teresanna, augurandosi che possa essere lei la prossima eliminata del reality. Ma da dove nasce questo astio nei confronti della concorrente?

Sono due gli episodi che hanno fatto infuriare Omar e altri elementi del gruppo. Il primo è il furto di un pezzo di cocco, di cui è stata accusata Teresanna Pugliese; l’altro è l’aver saltato il turno di controllo notturno del fuoco, che tocca ad ogni naufrago. Durante la notte, pochi minuti dopo l’inizio del suo turno, Teresanna ha infatti svegliato Jasmin Salvati, che avrebbe dovuto iniziare il turno dopo la sua ora, chiedendole di anticiparsi. Questo ha scatenato la furia di Omar, che ha accusato Teresanna di essere furba.

Omar Fantini perde le staffe con Teresanna Pugliese: parole durissime all’Isola dei Famosi 2025

“È l’ennesima furberia!”, ha tuonato il leader dell’Isola dei Famosi 2025 contro la naufraga, che gli ha però fatto notare come anche lei abbia notato che lui mangia dei pezzetti di cocco extra ma non l’ha mai detto a nessuno. Questa accusa ha fatto infuriare ancor di più Fantini, che si è scagliato contro la naufraga con parole durissime: “Sei veramente una serpe. Io metto in bocca solo i pezzi che non vanno nella selezione. Vaffanc*lo, sei una vipera! Racconti cazzate, raggiri e non sei sincera.”

Fantini si è poi sfogato anche alle telecamere dell’Isola dei Famosi 2025 contro Teresanna, dichiarando: “Siamo tutti stufi del comportamento di Teresanna, che va peggiorando sempre più. Quindi il confronto è degenerato quando mi ha accusato di mangiare pezzi di cocco di nascosto. Credo di essermi sempre dimostrato buono, comprensivo e accomodante, però se cerchi di dipingermi come non sono no, soprattutto quando tu nei messe in fila sette una dopo l’altra.”