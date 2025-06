Omar Fantini riabbraccia la compagna Zahra all'Isola dei Famosi 2025 e parte il siparietto hot: il naufrago chiede un letto per stare con lei…

Dopo la scorsa diretta, durante la quale non sono mancate prove e ‘punizioni’, la nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2025 regala ad alcuni dei concorrenti la possibilità di riabbracciare i propri cari. Nel caso di Omar Fantini, ad aver fatto ore e ore di viaggio per essere lì è la sua compagna Zahra Chokti, ma il naufrago non può riabbracciarla subito: prima entrambi devono superare una prova di affinità, fatta di domande di coppia. Una prova che i due superano senza particolari problemi, riabbracciandosi così dopo oltre un mese di separazione.

Tra le domande poste da Veronica Gentili, la risposta a una in particolare ha scatenato l’ilarità generale: “Cosa vi chiedono quando vi vedono insieme?”, ha chiesto la conduttrice, alla quale la coppia ha risposto all’unisono: “se siamo padre e figlia“. Dopo aver vinto la prova, Omar ha ironicamente tenuto a smentire la cosa: “Non siamo padre e figlia, questo è il regalo più bello che potevate farmi.”.

Omar Fantini e la compagna Zahra protagonisti di un siparietto hot in diretta all’Isola dei Famosi 2025

La situazione però si è scaldata quando Veronica Gentili ha chiesto a Omar Fantini di smollare un po’ il ruolo da leader, lasciando che sia un altro concorrente a conquistarlo. La conduttrice si è così rivolta scherzosamente alla compagna Zahra, chiedendole: “Zara, legalo, menalo, fai qualcosa tu!”. Questo ha aperto una parentesi hot, quando Fantini ha replicato: “Sono le stesse cose che le chiedo io di solito”. “Infatti su questa nottata insieme siamo preoccupati! Non mi fate chiudere la trasmissione, datevi una regolata!”, ha continuato Gentili, ricordando che i due avranno l’occasione di trascorrere una notte insieme. Al che, Omar ha avanzato una richiesta: “Mario, prestami il letto!”

