Confronto acceso tra Omar Fantini e Dino Giarrusso dopo la quasi-rissa della scorsa settimana all’Isola dei Famosi 2025.

Omar Fantini contro Dino Giarrusso, atto secondo; all’Isola dei Famosi 2025 siamo già in clima falò di confronto visto l’imminente esordio di Temptation Island. I due naufraghi, chiamati in disparte, sono stati ovviamente chiamati a dare spiegazioni rispetto allo spettacolo becero in diretta tv della scorsa settimana. Durante la sfida a squadre alla ‘pelota hondureña’, i due naufraghi erano arrivati letteralmente alle mani senza dimenticare anche delle frasi irripetibili tra minacce e offese. Uno spettacolo che ha indignato web e addetti ai lavori e chiaramente ci si aspettava delle scuse sentite da parte di entrambi. Le cose, almeno inizialmente, sembravano andare nella direzione della pace: un abbraccio sincero – almeno all’apparenza – con le parole sommesse di Omar Fantini: “Siamo stati due stupidi…”.

Dino Giarrusso contro Mirko all’Isola: “Il mio matrimonio non è combinato!”/ Interviene Veronica Gentili

Eppure, giusto il tempo di introdurre il tema che gli animi si sono accesi nuovamente. Le scuse da parte di Omar Fantini e Dino Giarrusso dopo la quasi rissa all’Isola dei Famosi 2025 sono arrivate, ma il parere di entrambi sembra ancora fermo su specifiche posizioni. Il primo a prendere la parola è stato l’ex esponente politico: “Chi ha sbagliato? Io mi scuso con Omar, con Cristina, con tutti i naufraghi: credo che Silvio Berlusconi non sarebbe stato contento dello spettacolo che abbiamo dato la scorsa puntata. Mi dispiace di aver sentito per l’ennesima volta brutte parole per la mia persona, gioco a calcio da 40 anni e non sono mai stato espulso…”. Per avvalorare la sua tesi, Giarrusso ha anche aggiunto: “Ho sempre difeso le donne, anche qui. Un vero uomo ammette i propri errori, mi scuso perchè ho avuto un eccesso di agonismo. Qui non mangiamo, dormiamo a terra, non ci laviamo… E’ una condizione particolare, se viene detto ‘vale tutto’…”.

Sara Garreffa distrugge Omar Fantini all'Isola: "Hai aggredito e minacciato Dino Giarrusso"/ "Violento"

Simona Ventura sulla quasi-rissa tra Omar Fantini e Dino Giarrusso all’Isola dei Famosi: “Un gesto da espulsione…”

Non ci sta Veronica Gentili che al ‘vale tutto’ sbotta; la conduttrice dell’Isola dei Famosi 2025 ha tuonato contro Dino Giarrusso: “Da un uomo del tuo ‘standing’ non mi aspetto questo discorso…”. Prende poi la parola Omar Fantini per dare il suo punto di vista rispetto alla rissa della scorsa settimana. “Finchè se la prende con me non è un problema, ma nel momento in cui vedo un uomo che cinge alla gola una donna e la porta sott’acqua… Mi spiace, ogni volta che vedo una cosa del genere verso una donna reagisco così. Non mi pentirò mai di aver difeso una donna vittima di un sopruso”. Fantini, ultimate le scuse, si giustifica per il gesto auto-proclamandosi paladino; una visione che in particolare non trova concorde Simona Ventura: “Dal mio punto di vista il gesto di Giarrusso può essere considerato fallo, quello di Omar una reazione che è anche peggio: per il primo parlerei di ammonizione, per il secondo di espulsione!”