Omar Fantini, tenero messaggio dei figli durante la finale dell’Isola dei Famosi 2025 poi felicità al ‘momento specchio’: “Pure gli addominali!”.

Non sarebbe una vera e propria finale senza picco di emozioni; all’Isola dei Famosi 2025 è un tripudio di sensazioni in pochi minuti per Omar Fantini, passato dalle lacrime alla sua consueta attitudine da comico nato. Per il leader per eccellenza di questa edizione del reality, prima di cimentarsi con il ‘momento specchio’, è arrivata infatti una toccante dedica da parte dei figli che ha determinato fiumi di lacrime per il naufrago.

“Sei stato un vero e proprio leader, anche un po’ rompipa**e come a casa! Sei stato bravissimo”, parole di grande orgoglio da parte dei figli di Omar Fantini: “Siamo fieri di te, continua così perchè sappi che noi ti supportiamo sempre”. Il concorrente dell’Isola dei Famosi 2025 non è riuscito a trattenere l’emozione, soprattutto per le parole conclusive del videomessaggio: “Sei il nostro campione, siamo sicuri che tornerai a casa vincitore: la pizza sul divano te la devi meritare, altrimenti c’è l’erba da tagliare!”. Ad alimentare ulteriormente il momento toccante ci pensa poi il diretto interessato: “Mi mancano moltissimo” – ha affermato Omar Fantini travolto dalle lacrime – “Non vedo l’ora di vederli; mi manca l’ironia che abbiamo in famiglia e mi piace il fatto che nel sostegno riescono ancora a prendermi per il cu*o!”.

Omar Fantini al ‘momento specchio’ dell’Isola dei Famosi 2025: “Non vedevo gli addominali dalle medie!”.

Dopo le lacrime arriva un momento decisamente più spensierato: anche per Omar Fantini arriva il ‘momento specchio’ all’Isola dei Famosi 2025. Come prevedibile, anche per lui la reazione è stata più che positiva: “Addirittura gli addominali, non li vedevo dalle scuole medie!”. Entusiasta il naufrago per il cambiamento del suo fisico, anche grazie ai duri allenamenti fatti in Honduras: “Per questo ho iniziato a fare le trazioni!”.