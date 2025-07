Omar Fantini torna a parlare della rissa con Dino Giarrusso all'Isola dei Famosi 2025, svelando un retroscena che riguarda la sua compagna Zahra

Se c’è stata una ‘macchia’ sul percorso di Omar Fantini all’Isola dei Famosi 2025 quella è sicuramente la rissa scoppiata con Dino Giarrusso. Un momento che ha fatto molto discutere e che è costato al naufrago una penalizzazione durante il gioco. Omar si è poi scusato in diretta per l’accaduto, ma ha continuato a portarsi sulle spalle lo spiacevole episodio, che è riuscito ad eclissare un momento bellissimo per lui: l’arrivo all’Isola della compagna Zahra Chokri.

Cristina Plevani cambia tutto dopo l'Isola: "Non voglio più sopravvivere"/ "Ecco cosa farò una volta tornata"

Così, ad un passo dalla finale dell’Isola dei Famosi e, dunque, della conclusione di quest’avventura tanto bella quanto difficile, Omar ha ammesso che è stato proprio il momento della lite con Dino il momento più brutto di questa esperienza, e per un motivo ben preciso: “Il momento più brutto dell’Isola? Dopo la lite con Dino. – ha esordito, spiegando che – I giorni dopo il fatto, soprattutto perché quella cosa successa mi ha impedito di godermi i ricordi della giornata con Zahra”.

Alessia Marcuzzi raccomandava un naufrago dell'Isola dei Famosi? L'accusa/ "Chiedeva di votarlo e..."

Omar Fantini si confessa all’Isola dei Famosi 2025: “Quando sono arrivato qui avevo un timore”

Omar Fantini avrebbe voluto pensare e ripensare a quei momenti, godersi la sua Zahra e i ricordi della bellissima serata passata insieme sotto le stelle dell’Honduras, ma tutto è stato eclissato dal brutto episodio con Giarrusso. In un confessionale, Omar ha inoltre ammesso che l’inizio all’Isola non è stato dei più semplici: “Sono arrivato un po’ timido ed impaurito dalle grosse personalità che c’erano, con il timore di fare un po’ da contorno, di non riuscire ad entrare troppo nelle dinamiche del gruppo. – ha spiegato, concludendo però con una nota positiva – Invece è stata proprio una strada in cui mi sono sentito cambiare.”