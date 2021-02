Omar Hussain, la caserma/ Mette in crisi i compagni con il turno da piantone e…

Omar Hussain unico vincente de La Caserma?

Intelligente, furbo e un po’ “rompi”, questo è il quadro che emerge ne La Caserma e che riguarda Omar Hussain. La giovane recluta è stato protagonista nella scorsa puntata quando, proprio all’inizio, è stato incaricato di mettere insieme i turni per i piantoni facendo infuriare la bella Linda a cui è capitato, almeno a suo dire, l’orario più ostico. Questo ha creato un po’ di scompiglio nel gruppo ma sicuramente Omar non è nuovo a questo tipo di uscite perché già nella prima puntata aveva discusso con alcuni suoi compagni. L’invidia non è mancata visto che gli istruttori capo Daretti e Rizzo hanno deciso di affidare proprio a lui il compito di responsabilità e leadership durante le notti in caserma, lui è il primo piantone e sicuramente la notizia gli ha fatto molto piacere, almeno in parte.

Omar Hussain, chi e cosa fa nella vita?

Dopo il chiarimento con le reclute, un po’ troppo ballerine durante la notte, Omar Hussain è stato chiamato nell’ufficio di Daretti che lo ritiene superiore agli altri in quanto a studi, convinto che sia un leader nato: “Voi avete fatto un test e forte di tutto questo, noi ti chiederemo il servizio di piantone, devi mantenere sicurezza e controllo degli altri commilitoni”. A lui è toccato il primo turno, chi poteva mettere dopo per mantenere questo livello di sicurezza? Lui ha scelto Ferettini, Badinelli, Paniccia e Santoro. La recluta ha poi commentato: “Mi ha dato un certo livello di maturità, come se si fossero appoggiati su di me”. Alla fine prova a fare una modica ai turni ma senza convincere l’istruttore Capriotti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA