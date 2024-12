Omar Pedrini e il matrimonio con Veronica Scalia: i due si sono sposati nel 2014

Anche la rockstar Omar Pedrini si appresta a prendere posto nella speciale serata del Concerto di Natale in Vaticano, con il cantante che ha accettato l’invito per il prestigioso evento. Il cantante, divenuto celebre prima con i Timoria e poi come cantautore solista, nella vita ha trovato l’amore con Veronica Scalia, noto avvocato poi divenuto sua moglie e con la quale ha costruito una famiglia.

Angelique Kidjo, chi è la cantante/ E' sposata con Jean Hebrail e hanno una figlia

Omar Pedrini aveva raccontato così l’intervento al cuore al quale era stato sottoposto qualche tempo fa: “Sono già stato trasferito in cardiochirurgia a Bologna dove affronterò un operazione di chirurgia vascolare. In gergo tecnico ho un (fottuto) aneurisma aortico. Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei angeli potranno lavorare sicuramente meglio” le parole del cantante sui social che nel 2021 è finito sotto i ferri.

Boomdabash, chi sono: la band salentina fondata nel 2002/ "Facciamo musica, il reggae madre di tutto"

Omar Pedrini, la dedica della moglie Veronica Scalia

Il cantante e la moglie Veronica Scalia sono convolati a nozze nel 2014, di quasi vent’anni più giovane rispetto a Omar Pedrini. Più volte sui social la donna si è espressa con delle dediche nei confronti dell’amato marito: “Moglie di una rockstar vera e anarchica” ha scritto in uno dei pensieri social la compagna di vita del cantautore.

La vita sentimentale di Omar Pedrini non è stata priva di esperienze, anzi, in passato il cantante è stato fidanzato con la showgirl Elenoire Casalegno, con la quale però le cose sono finite male. Ma chiusa una porta, per il cantante ospite questa sera al Concerto di Natale in Vaticano, si è aperto un portone, visto che Omar Pedrini è riuscito a costruire una famiglia con la sua Veronica Scalia.

Gabriella Ferri chi è e com'è morta la cantante romana/ La caduta e il mistero sul suicidio