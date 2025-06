Omar Pedrini: ecco come sta dopo l’operazione

Omar Pedrini, con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, svela come sta dopo l’operazione al cuore subita qualche mese fa. Il cantautore bresciano, lo scorso 19 marzo, come ha raccontato lui sui social: “Sono stato sedato per l’intervento il 19/03 alle ore otto ed ero convinto che, al mio risveglio avrei ricevuto il conforto e i pensierini dei miei figli. Invece mi sono risvegliato 4 giorni dopo perché per un problema serio hanno deciso di tenermi in coma farmacologico per qualche giorno e mi sono risvegliato chiedendo della festa del papà ma era ben passata”, ha scritto Omar Péedrini annunciando, poi, l’inizio della riabilitazione.

Jey Lillo e Cristina Plevani esclusi dalla prova leader all'Isola dei Famosi/ Vendetta di Adinolfi e Loredana

A distanza di quasi tre mesi, Omar Pedrini è tornato ad aggiornare i fan sulle proprie condizioni di salute e sulla voce che ha pagato il conto per la lunga intubazione.

Omar Pedrini e la verità sulla voce

Le conseguenze post operatorie hanno danneggiato le corde vocali di Omar Pedrini che, con un post pubblicato su Instagram, si è mostrato nuovamente in ospedale dove si è sottoposto a tutti i controlli del caso. Il cantautore, poi, ha spiegato cosa accadrà alle sue corde vocali: “Non so se per l’umanità sia un bene”, scherza Omar Pedrini che tira un respiro di sollievo. “Mi è stato detto che la voce, danneggiata dalla lunga intubazione ritornerà quella di prima, lentamente ma tornerà…”, ha detto rassicurando i fan.

Alessandra Celentano mette in imbarazzo Marcello Sacchetta/ “No, questo non lo faccio”, cos’è successo

“Io intanto sono ritornato a Genova. Grazie per le preziose cure”, ha aggiunto il cantautore ringraziando tutto lo staff sanitario che si è preso cura di lui. “Tanto love Omar”, ha commentato Jo Squillo. “Ti si vuole un mondo di bene”, scrive Gianluca Impastato.