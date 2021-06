Omar Pedrini “Ho un fot*uto aneurisma aortico”/ Come sta? Oggi l’intervento

Omar Pedrini ha lasciato i fan con il fiato sospeso. Ieri ha annunciato che stamattina avrebbe subito un intervento ma al momento non vi sono altre notizie e non sappiamo di preciso come sta il leader dei Timoria. Nelle ore precedenti all’annuncio il cantante aveva rivelato di essere pronto per un pit stop per un controllo ma, a quanto pare, le cose non sono andate come previsto tanto che qualche ora dopo è apparso con il bracciale del ricovero al posto annunciando di essere stato trasferito all’ospedale di Bologna per un intervento perché “Ho un fot*uto aneurisma”. In particolare, nel suo lungo post poi spiega: “Sono già stato trasferito in cardiochirurgia a Bologna dove affronterò un operazione di chirurgia vascolare… Chi mi segue sa di cosa parlo, per cui mi spiace darvi questa notizia, ma voglio darvi anche un paio di buone nuove: essendo arrivato qui con le mie gambe e non in emergenza, i miei “angeli” potranno lavorare sicuramente meglio e se andrà tutto bene sarò più forte di prima”.

Omar Pedrini annuncio social a poche ore dell’intervento: “Ho un fot*uto aneurisma aortico”

La nota negativa per i fan di Omar Pedrini non è solo l’apprensione per quello che sta succedendo in queste ore al proprio beniamino quanto il fatto che a causa dell’intervento non programmato e del recupero post-intervento, alcuni degli impegni presi slitteranno di un po’: “La cosa che mi dispiace di più, essendo abituato ad onorare i miei impegni, è che dovremo rimandarne qualcuno dei tanti già in programma”. Adesso non dobbiamo far altro che continuare a tenere d’occhio i social con la speranza di capire presto come è andato a finire l’intervento di oggi.

