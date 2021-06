Omar Pedrini operato al cuore, come sta?/ Aneurisma aortico: “È in terapia intensiva”

Omar Pedrini, cantante classe 1967, è stato operato al cuore nelle scorse ore a seguito dell’individuazione dell’aneurisma aortico che l’ha costretto a un ricovero improvviso presso la clinica Villa Torri di Bologna. L’intervento è stato effettuato dall’équipe medica coordinata dal cardiochirurgo vascolare Roberto Di Bartolomeo e si è protratto per cinque ore. Attualmente l’artista si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva e sarebbe ufficialmente fuori pericolo, per il sollievo di tutti i suoi fans e delle persone che gli vogliono bene.

Sul profilo Instagram di Pedrini è comparso un comunicato stampa che rivela come l’ex chitarrista dei Timoria sia già cosciente e anche suo padre Roberto, attraverso i social network, ha fornito rassicurazioni circa le condizioni di salute del figlio, rivelando che si è svegliato e ha parlato dell’intervento subìto. Il genitore ha poi rivelato l’angosciante attesa vissuta fuori dalla clinica, visto e considerato che, per ragioni connesse alla pandemia di Coronavirus, non gli era consentito accedere all’interno della struttura: “Mi scuso con gli amici e le persone che mi telefonavano e ai quali non ho risposto, ma ero stressato e impaurito, come un bambino solo e abbandonato… Cinque ore senza notizie”.

OMAR PEDRINI OPERATO: PROBLEMA VASCOLARE IMPROVVISO PER IL CANTANTE

Fortunatamente, le condizioni di salute di Omar Pedrini sono in miglioramento e l’intervento al cuore per via dell’aneurisma aortico è riuscito al meglio. Già nel 2014 il cantante era stato operato d’urgenza per un problema cardiaco, manifestatosi a Roma attraverso un malore alla fine di un suo concerto. Soltanto due giorni fa – era l’11 giugno – Pedrini sui social network aveva scritto un lungo messaggio ai suoi followers per comunicare loro l’esigenza di sottoporsi tempestivamente all’operazione, sottolineando di avere raggiunto l’ospedale sulle proprie gambe e non in una situazione di emergenza, fattore che ha consentito ai medici di lavorare con maggiore tranquillità. Ora, per l’artista scatterà un periodo di riposo forzato per riprendersi al meglio dall’intervento: salta dunque il suo nuovo tour, ma la salute viene sempre prima di tutto. “Sarebbe stata l’estate della ripartenza e invece resterò un po’ ai box – scriveva prima di andare in sala operatoria –. Devo accettare serenamente il mio karma: un guerriero sa imparare ad amare il suo dolore”.

