Omar Pedrini operato al cuore: come sta?/ La moglie Veronica”L’intervento è andato molto bene”

Omar Pedrini, combatte da anni contro dei problemi al cuore. Nel 2004 è stato ricoverato in terapia intensiva per un aneurisma all’aorta ed è stato operato d’urgenza. Dieci anni dopo si sentì male durante un concerto e subì un altro intervento a cuore aperto per rimettere a posto le cose. Nel 2021 ha avuto un ulteriore aneurisma aortico ed è stato anche lì salvato dopo un ricovero d’urgenza.

Ora, Omar Pedrini ha subito un nuovo intervento e, a poche ore dall’ingresso in sala operatoria, scrive ai fan: “Nuovo pit-stop“, per aggiornarli sull’operazione che era stata programmata da diverso tempo. “Mi prenderò una pausa, ma conto di tornare presto” ha dichiarato Zio Rock che non vede l’ora di tornare sul palco, ma dovrà affrontare un lungo periodo lontano da eccessivi sforzi e a riposo assoluto.

Il cantautore si è, dunque, sottoposto all’ennesimo intervento per riparare ai suoi problemi al cuore. Ad aggiornare sulle condizione di salute di Omar Pedrini è la moglie Veronica, che sui social scrive: “Ciao a tutti, qui Bologna, quest’uomo con i miei occhiali e senza la barba e’ mio marito che non ha perso la voglia di scherzare, come sempre. L’intervento sembra essere andato molto bene ( uso il condizionale anche per scaramanzia perché il post operatorio potrebbe nascondere delle insidie ) Omar saluta tutti e vi ringrazia della vicinanza, è sereno nonostante il dolore, non appena stara’ meglio leggerà i vostri amorevoli messaggi.”

E ancora: “Se tutto andrà bene questa settimana, la prossima potrà iniziare una convalescenza lunga, contiamo di lavorare di nuovo a Gennaio. Vi terrà – terremo aggiornati. E’ in ottime mani. E come dice lui … Love! “.

