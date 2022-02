Omar Visintin bronzo snowboard cross/ Olimpiadi Pechino 2022, splendida medaglia!

OMAR VISINTIN BRONZO SNOWBOARD CROSS OLIMPIADI PECHINO 2022

L’ottava medaglia dell’Italia alle Olimpiadi Pechino 2022 arriva dallo snowboard cross: l’ha vinta Omar Visintin, che corona il grande sogno di una carriera riuscendo a ottenere il bronzo nella gara che, ieri, ha visto Michela Moioli chiudere con una deludente ottava posizione. La bergamasca, nostra portabandiera, puntava la medaglia che ha invece vinto Visintin: il suo bronzo nello snowboard cross arriva con una gara fantastica, in cui a batterlo sono stati Alessandro Haemmerle (Austria) e Elito Grondin (Canada) che si è dovuto “accontentare” dell’argento in un finale al cardiopalma.

MEDAGLIERE OLIMPIADI PECHINO 2022/ Diretta, classifica e risultati: bronzo Visintin!

Visintin invece ha saputo battere Julian Lueftner, altro rappresentante dell’Austria: fantastica dunque questa medaglia di bronzo che porta il totale della nostra spedizione, alle Olimpiadi Pechino 2022, a 8. Gli ori sono 2, poi abbiamo 4 argenti e 2 bronzi, con Omar Visintin che può quindi festeggiare un podio che in una carriera lunga gli mancava ancora. Non la prima per l’Italia nello snowboard alle Olimpiadi invernali, come vedremo; si può dire poi che Tommaso Leoni ha sfiorato la medaglia uscendo in semifinale proprio contro Visintin, e arrivato ottavo a seguito di una caduta nella small final.

Francesca Lollobrigida/ Diretta 5000 metri pattinaggio velocità, streaming video Rai

LE MEDAGLIE DELL’ITALIA NELLO SNOWBOARD CROSS ALLE OLIMPIADI

Quella di Omar Visintin, 32enne di Merano è la terza medaglia che l’Italia vince nello snowboard alle Olimpiadi. Il primo, storico atleta capace di salire sul podio era stato Thomas Prugger: nel 1998 a Nagano aveva conquistato la medaglia d’argento nella disciplina dello slalom gigante. Sono serviti poi 20 anni per vedere un altro nostro rappresentante ottenere una medaglia, ma questa volta al femminile: come ben ricordiamo l’onore è toccato alla straordinaria Michela Moioli, che a Pyeongchang 2018 si è assicurata la splendida medaglia d’oro.

Medagliere Olimpiadi Pechino 2022/ Diretta risultati e classifica: la Germania vola!

Quest’anno la bergamasca ha fatto da portabandiera dopo l’infortunio di Sofia Goggia, la grande amica che le ha ceduto il testimone; purtroppo nella gara di ieri la Moioli non è andata oltre un ottavo posto, certamente deludente per quelle che erano le sue ambizioni e possibilità (ovvero fare il bis a cinque cerchi). Se personalmente per lei la frustrazione resta, l’Italia dello snowboard ha comunque potuto gioire 24 ore più tardi: per Omar Visintin finora c’era in bacheca un argento mondiale vinto nel 2019 a Park City, ma nella gara a squadre, oltre alla Coppa del Mondo portata a casa nel 2014. In carriera, sempre in Coppa del Mondo, ha 8 vittorie (6 individuali) con altri 13 podi di cui 11 nelle gare singole.



© RIPRODUZIONE RISERVATA