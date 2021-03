Ombre Rosse/ Su Rete 4 il film western con John Wayne (6 marzo)

Oggi, sabato 6 febbraio, alle ore 16.35 su Rete 4 va in onda il film western “Ombre Rosse”, diretto nel 1939 da John Ford. Il film vede come protagonisti Claire Trevor e l’intramontabile John Wayne, nel ruolo di “Ringo” che lo rese celebre. È stato il primo di molti western di Ford con location la Monument Valley. La sceneggiatura del film, scritta da Dudley Nichols, si basa sul racconto di Ernest Haycox “La diligenza per Lordsburg” del 1937. Nel 1995 “Ombre rosse” fu ritenuto “culturalmente, storicamente o esteticamente significativo” dalla Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e selezionato per la conservazione nel suo National Film Registry.

Ombre Rosse, la trama

Verso il 1880, una diligenza parte dalla città di Tonto, nel selvaggio territorio dell’Arizona, per recarsi a Lordsburg nel Nuovo Messico. A bordo ci sono la prostituta Dallas, cacciata dalla città dalla cosiddetta “Lega della moralità”, il dottor Josiah Boone con problemi di alcolismo, Lucia Mallory, in dolce attesa, che viaggia per ricongiungersi con suo marito ufficiale di cavalleria, e Samuel Peacock, il venditore di alcolici. Lo sceriffo Charlie Wilcox, appreso che il fuorilegge Ringo si sta recando a Lordsburg per vendicare il padre e i fratelli, decide di accompagnare la diligenza. Nel frattempo, giunge voce che Geronimo e la sua banda di Apache siano sul sentiero di guerra e l’esercito può garantire una scorta solo fino a Dry Fork.

Una volta giunti ai margini della città, si aggiungono altri due viaggiatori: il giocatore d’azzardo Sud Hatfield e il banchiere Raffaello Gatewood, in fuga dopo aver sottratto denaro alla sua banca. Lungo la strada la diligenza si imbatte in Ringo che è rimasto senza cavallo: nonostante la sua fama di bandito violento, questi si dimostra molto gentile con Dallas. Lucia scopre che suo marito è stato ferito in battaglia e, per il dolore e la preoccupazione, entra in travaglio. Ad assisterla durante il parto ci penserà il dottor Josiah Boone aiutato dalla prostituta Dallas. Ringo chiede a Dallas di sposarlo, ma quando sta per lasciare il gruppo scorge dei segnali di fumo: gli Apache sono vicini…



