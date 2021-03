Ombretta Fumagalli Carulli è morta/ Ex parlamentare stroncata dalla malattia

Lutto nel mondo della politica: Ombretta Fumagalli Carulli è morta all’età di 77 anni. Come riportato dai colleghi di Repubblica, l’ex parlamentare era malata da tempo e le sue condizioni di salute sono peggiorate nel corso degli ultimi giorni. Nel corso della sua carriera politica la giurista ha ottenuto diversi incarichi di prestigio, legando la sua esperienza alla Dc e poi al Centro cristiano democratico.

Dl Sostegni, richieste Forum Famiglie al governo/ "Più aiuti per chi ha più figli"

Eletta per la prima volta alla Camera con la Dc nella decima legislatura, Ombretta Fumagalli Carulli fu tra le donne di spicco della seconda Repubblica. Nominata Sottosegretario alle Poste e Telecomunicazioni nel governo Ciampi, la lombarda divenne Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la Protezione Civile nel governo Berlusconi I, vantando poi nomine con la stessa carica agli Interni e alla Salute.

Enrico Letta, professore senza concorso/ Dagospia: “basta cursus fittizi dei baroni”

GRANDE CORDOGLIO PER LA MORTE DI OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI

Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Ombretta Fumagalli Carulli, figura stimata da tutti. Ecco le parole di Achille Colombo Clerici, presidente di Assoedilizia: «Era una delle figure politiche e culturali di spicco a Milano e nel Paese, nella politica e nella cultura è stata una delle prime donne a impegnarsi con successo in un mondo allora dominio maschile». Questo il cordoglio di Pier Ferdinando Casini in una nota: «Sono molto dispiaciuto per la scomparsa di Ombretta Fumagalli Carulli con cui ho condiviso un lungo cammino nella politica democratico-cristiana. Giurista di grande qualità, espressione profonda del cattolicesimo liberale, Ombretta è stata anche esponente di primo piano nei governi, svolgendo i suoi incarichi con intelligenza e senso dello Stato. Alla famiglia vorrei indirizzare i sensi del mio più profondo cordoglio».

LEGGI ANCHE:

Salvini vs Ue/ "A Bruxelles qualcuno dovrebbe essere licenziato. Su Sputnik..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA