OMELIE LAICHE/ Una Presenza che cambia le leggi e l’Antico Patto

“O Dio, che hai promesso di abitare in coloro che ti amano con cuore retto e sincero, donaci la grazia di diventare tua degna dimora”. La preghiera di Colletta offre un’indicazione di metodo per diventare felici: amare Dio con cuore retto e sincero, questo è il metodo.

La Prima Lettura, dal libro veterotestamentario del Siràcide, mette in evidenza il desiderio e la libertà di scelta: “Egli ti ha posto davanti fuoco e acqua: là dove vuoi tendi la tua mano. Davanti agli uomini stanno la vita e la morte, il bene e il male: a ognuno sarà dato ciò che a lui piacerà”. Ma lo stesso Siràcide parla della forza e della potenza del Signore, cose che la realtà di oggi mette palesemente in discussione: “Grande infatti è la sapienza del Signore; forte e potente, egli vede ogni cosa. I suoi occhi sono su coloro che lo temono, egli conosce ogni opera degli uomini”.

Nicaragua, 26 anni di carcere al vescovo Álvarez/ Ortega "Condannato per terrorismo"

Il Salmo responsoriale ha per oggetto la legge del Signore. “R. Beato chi cammina nella legge del Signore. Beato chi è integro nella sua via e cammina nella legge del Signore. Beato chi custodisce i suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore. R. Tu hai promulgato i tuoi precetti perché siano osservati interamente. Siano stabili le mie vie nel custodire i tuoi decreti. R. Sii benevolo con il tuo servo e avrò vita, osserverò la tua parola. Aprimi gli occhi perché io consideri le meraviglie della tua legge. R. Insegnami, Signore, la via dei tuoi decreti e la custodirò sino alla fine. Dammi intelligenza, perché io custodisca la tua legge e la osservi con tutto il cuore. R.” Ma qual è la legge del Signore? La prima legge del Signore è la Sua Presenza, l’incontro con Lui, dal quale deriva tutto il resto.

Card. Bertone: "Ratzinger voleva ritirarsi nel 2012"/ "Provai a farlo desistere"

La Seconda lettura è dalla Prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi ed anche in essa si dispiega tutto il genio cristiano dell’Apostolo. C’è un passo interessante: “né dei dominatori di questo mondo, che vengono ridotti al nulla”; sarebbe interessante capire e vivere l’esperienza che fa dire a San Paolo queste parole.

“Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del Regno”. Nell’acclamazione al Vangelo si tratta di capire bene chi sono i piccoli. Riporto la forma breve del Vangelo, secondo Matteo: “In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: ‘Io vi dico: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Avete inteso che fu detto: Non commetterai adulterio. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto. Sia invece il vostro parlare: sì, sì, no, no; il di più viene dal Maligno’”.

LETTURE/ Cacciari, Agostino, la teologia politica

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA