Omer e Mattia sono i protagonisti di una ship che sta facendo impazzire i fan del Grande Fratello 2025: spuntano video sulla coppia

Mentre si parla dei possibili flirt di Rasha Younes e dell’amicizia speciale tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, sul web è letteralmente esplosa una ship sorprendente. Molti utenti del web hanno infatti notato la nascita di un bellissimo legame tra due concorrenti della Casa: Omer Elomari e Mattia Scudieri. I due gieffini sono spesso insieme, si abbracciano, scherzano in piscina, chiacchierano. E fin qui nulla di particolare se non il rapporto nascente tra due amici.

C’è però chi ha notato degli atteggiamenti più intimi, come un continuo cercarsi con sguardi e gesti. Sul web hanno perciò iniziato a diffondersi le fancam, dei video creati dai fan che fomentano la ship di Omer e Mattia, romanticizzando alcuni momenti che i due hanno trascorso insieme con determinati tagli e musica. (Ne trovate uno subito sotto)

Omer e Mattia, è partita la ship dei fan del Grande Fratello 2025, ma il siriano si è dichiarato per Rasha…

Sui social le fantasie del pubblico sono alimentate da foto e video che hanno come protagonisti Omer Elomar e Mattia Scudieri. C’è chi spera che questa amicizia possa davvero evolvere in qualcosa di più, nella Casa del Grande Fratello 2025, e chi li trova la miglior coppia che possa nascere nel reality. Fatto sta che, proprio nelle ultime ore, Omer ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per Rasha, ammettendo che la 32enne gli piace molto e che è interessato a conoscerla meglio. Non sembra, al momento, altrettanto convinta Rasha, che trova in Omer un amico e nulla di più. Di certo Simona Ventura sarà indagare meglio in tutta questa situazione nel corso della prossima diretta del Grande Fratello, svelando magari anche un altro mistero: le motivazioni dell’uscita dalla Casa di Donatella Mercoledisanto.

