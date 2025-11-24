Omer Elomari risponde a Manuel Milano, l'ex fidanzato di Rasha, in diretta al Grande Fratello 2025 dopo le sue forti dichiarazioni in un'intervista

“Omer non le interessa, la conosco bene e so che non le piace. È troppo accondiscendente, un ‘cagnolino’”; queste le parole usate da Manuel Milano, ex fidanzato di Rasha Younes, contro Omer Elomari in un’intervista rilasciata in settimana che è arrivata nella Casa del Grande Fratello durante la diretta del 24 novembre. Parole alle quali i diretti interessati hanno reagito sorridendo, pronti però a dire la loro e replicare a Manuel.

“Ti ho dato fastidio fino a quel livello?”, è stata la prima risposta di Omer all’ex di Rasha, poi proprio la gieffina ha preso la parola: “Perché non bacio Omer? Manuel sa perfettamente come sono riservata su queste cose e che atteggiamento ho. – ha spiegato – Sta rosicando, mi dispiace! Hai avuto i tuoi 2 minuti di gloria. Da lui non mi sono mai sentita protetta, da Omer sì.”, ha quindi continuato, lanciando la stoccata all’ex.

Omer Elomari risponde a Manuel Milano, l’ex fidanzato di Rasha: “Io cagnolino? Forse chiamavano lui così”

Omer ha poi ripreso la parola, scagliandosi ancora contro l’ex di Rasha: “Sono contento che gli ho dato fastidio fino a quel livello, poverino.” Ha quindi rimandato l’accusa di essere “un cagnolino” al mittente: “Forse era lui ad essere chiamato così”, ha continuato, trovando conferma da Rasha: “Era lui il mio cagnolino, poveraccio!”, ha concluso la gieffina, dopo aver accusato l’ex di essere un uomo violento e “una persona schifosa”.