Omer Elomari nel mirino delle produzioni estere? L’indizio che accende la curiosità sulla partecipazione alla soap turca.

Omer Elomari potrebbe far parte di una soap turca una volta uscito dal Grande Fratello. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano, ma la possibilità di vederlo in un cast importante sta facendo impazzire il pubblico. Omer è infatti uno dei concorrenti di punta di questa edizione del GF condotto da Simona Ventura, ora al centro della scena per via della relazione con Rasha Younes. Ma andiamo a scoprire cosa dice il messaggio anonimo arrivato all’esperta di gossip.

CHI È IL PRIMO CONCORRENTE FINALISTA DEL GRANDE FRATELLO 2025?/ Zero soprese: è Giulia Soponari: "Grazie!"

“Deia Omer Elomari è stato contattato per una serie turca? lo lo so perché conosco un suo collaboratore, speriamo solo che sto GF non gli rovini l’immagine con tutto quello che stanno combinando“, ha fatto sapere la Marzano tramite il suo profilo Instagram. Omer, dunque, potrebbe diventare uno di quegli attori che ogni giorno vediamo nelle famose dizi, ovvero le soap turche che tanto stanno spopolando in Italia negli ultimi anni. Omer Elomari è amatissimo, sia per il suo carattere che per la sua storia di vita molto importante.

Grande Fratello, Simona Ventura: "Nessun provvedimento su Jonas e Omer"/ Spunta gesto volgarissimo di Pepe

Omer Elomari, dalla Siria all’Italia per scappare dalla guerra

Omer ha oggi 26 anni ma alle spalle ha una vita parecchio difficile. Quando era piccolo è scappato dalla Siria con la sua famiglia per via dei bombardamenti per poi trasferirsi in Turchia e successivamente a Traona in Lombardia, in provincia di Sondrio: “La mia famiglia stava benissimo in Siria, fino a quando non è scoppiata la guerra“, aveva spiegato, raccontando che una bomba ha distrutto la sua casa mentre la madre stava preparando la colazione. Nella vita di tutti i giorni, Omer Elomari è un consulenze aziendale ma oggi, per ovvi motivi ha messo in pausa il suo lavoro così da potersi dedicarsi alla televisione. Senza dubbio, il suo volto è piuttosto adatto ad essere parte di una serie turca, ma non ci resta che scoprire se si tratta solo di un’indiscrezione o se è tutto vero.