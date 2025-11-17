Omer Elomari e Mattia Scudieri continuano ad attirare l’attenzione al Grande Fratello 2025 per il tenore della loro amicizia: scatta il bacio!

Notte di passione ‘ironica’ per Omer Elomari e Mattia Scudieri al Grande Fratello 2025 protagonisti con un bacio a stampo che non è passato inosservato. Nel corso di queste settimane abbiamo assistito al crescere della loro amicizia e non sono mancate le speranze dei fan che inneggiano oggi più che mai alla ‘ship’. Proprio questa notte un simpatico episodio ha alimentato ulteriormente quanto appena detto: un bacio, seppur per gioco, ma che basta per riportare i riflettori sulla complicità tra i due concorrenti del reality.

Mattia "buona notte amore"

Omer "che schifo"😂

Il bacio tra Omer Elomari e Mattia Scudieri sta facendo ovviamente il giro dei social; tutto è accaduto nella notte – come racconta Biccy – quando, sotto gli occhi di Rasha, il secondo si è fiondato con affetto tra le braccia dell’amico dando il via ad una serie di effusioni che hanno divertito i presenti e ovviamente al il pubblico del Grande Fratello 2025. Che sia davvero amore? A guardare il video emerge più il gusto goliardico che vera e propria passione; baci e carezze che appartengono al rapporto di amicizia particolarmente viscerale e che difficilmente possono dar ragione a chi inneggia alla ship.

Stona un po’ il ‘Che schifo’ di Omer Elomari pronunciato dopo il bacio con Mattia Scudieri nella notte al Grande Fratello 2025. Un commento ovviamente genuino ed ironico, non certo offensivo, e sul quale si può comunque sorvolare. Resta l’immagine di un momento tenero e di vicinanza, soprattutto in un contesto dove spesso e volentieri l’atmosfera è alimentata da liti e momenti tesi.

Non c’è futuro per Omer Elomari e Mattia Scudieri oltre il concetto di amicizia viscerale; lo dimostra l’intesa crescente, in parallelo, con Rasha. Anche con quest’ultima è infatti scattato il bacio ma nel loro caso è stata evidente la passione piuttosto che la goliardia.

