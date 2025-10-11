Bufera sul web per l'atteggiamento degli altri concorrenti del Grande Fratello nei confronti di Omer: ecco cosa sta accadendo.

Omer Elomari, sin dal video di presentazione, ha scatenato la curiosità del pubblico sia per la sua bellezza che per il suo modo di porsi. Entrando nella casa del Grande Fratello 2025 ha confermato le ottime impressioni che il pubblico ha avuto nei suoi confronti ponendosi sempre in modo educato ed elegante. Un atteggiamento che, tuttavia, stando a quello che scrive il popolo del web, non sarebbe particolarmente apprezzato dal resto del gruppo che avrebbe cominciato ad ignorarlo e ad isolarlo.

Su X, infatti, il nome di Omer è andato in tendenza per tutti i messaggi che stanno scrivendo in suo supporto. Sono diversi gli episodi che non sono sfuggiti all’occhio attento dei telespettatori che hanno deciso di proteggere Omer nella settimana in cui rischia l’eliminazione essendo al televoto con Matteo e Jonas.

Il web contro il gruppo del Grande Fratello: cos’è successo a Omer

Uno dei filmati che sta spopolando sul web è quello in cui si vede Omer mentre mangia da solo al tavolo. Una scena che ha scatenato la dura reazione degli utenti dei social che si chiedono perché nessuno abbia fatto compagnia a Omer mentre finiva di mangiare. A far infuriare, inoltre, il web è anche l’abitudine di alcuni concorrenti di interrompere le conversazioni appena lui si avvicina.

“Mi dite perché trattano Omer così?”, ha scritto un utente indispettito, “non mi pare si comporti male con loro, anzi mi sembra abbastanza educato e misurato con tutti”. E altri hanno aggiunto: “Non sto seguendo, però da quello che ho visto su X, hanno trovato la vittima sacrificale da bullizzare e isolare”; “Io sto salvando solo lui. Fino a oggi non seguivo ed ero annoiata da tutti. Vedendo un paio di queste scenette squallide mi è scattato l’istinto di protezione per Omer, che oltre a essere figo ha pure molta classe”.

