Jonas Pepe e Omer Elomari hanno deciso di sotterrare l’ascia di guerra: il confronto arrivato al Grande Fratello

In questi giorni non si è parlato d’altro per quel che riguarda il Grande Fratello della rissa che c’è stata tra Jonas Pepe e Omer Elomari, scoppiata all’improvviso e che ha fatto subito pensare a quel momento in cui Helena e Jessica nella scorsa edizione si sono ritrovate a litigare (per non parlare della lite con Ilaria).

Un nulla ha scatenato l’incendio: Jonas ha cercato di aprire il forno dove stava cuocendo la pizza di Omer, che si è infuriato. Da quel momento in poi i compagni hanno dovuto separarli onde evitare che si arrivasse alle mani. Ci sono state offese su offese e poi Simona Ventura ne ha parlato nella puntata andata in onda ieri sera.

Omer Elomari e Jonas Pepe: arrivato il faccia a faccia al Grande Fratello

Anche dopo la più pesanti delle liti c’è sempre quel momento in cui l’ascia viene sotterrata e la pace siglata. In questo caso sono stati due i concorrenti del Grande Fratello che si sono guardati in faccia e hanno capito di aver sbagliato ed esagerato soprattutto nei toni perché si sa che vengono visti da migliaia di spettatori. Ed ecco, quindi, che c’è stato il confronto tra Omer Elomari e Jonas Pepe. Quest’ultimo è stato il primo ad avvicinarsi: “A parte la sfuriata io non ho nulla contro di te”.

Omer ha ammesso di aver “esagerato con la mia reazione” e il suo compagno ha ammesso i suoi errori come una persona intelligente, aggiungendo la sua voglia di costruire un rapporto sincero, non forzato, al fine di conoscersi bene e chissà andare d’accordo nella casa più spiata d’Italia. I due si sono persino abbracciati augurandosi di aver iniziato un capitolo nuovo della loro coesistenza.

