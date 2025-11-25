Omer Elomari attacca Jonas Pepe dopo il faccia a faccia in diretta al Grande Fratello 2025, dicendo di aver capito il suo "gioco sporco"
Non c’è margine di avvicinamento tra Jonas Pepe e Omer Elomari, che nella Casa del Grande Fratello 2025 continuano ad essere due mondi opposti e in continuo contrasto. L’ultimo scontro è andato in scena durante l’ultima diretta su Canale 5, quando Simona Ventura ha convocato entrambi i gieffini in studio per un faccia a faccia che, ancora una volta, ha messo in evidenza quanto le loro strade siano irrimediabilmente separate.
Nella giornata di oggi, Omer ha riflettuto proprio sullo scontro avuto con Jonas in puntata e si è sfogato con Mattia Scudieri, dicendo di aver ben capito il gioco messo in piedi dal rivale volto a buttarlo fuori dalla Casa del Grande Fratello. “Quando vedo qualcuno che come Jonas sta cercando di farmi fuori, io già so il suo gioco. – ha esordito Omer – Lo sto guardando, lui sta facendo le sue strategie pensando che non capisco niente.”
Omer Elomari attacca Jonas Pepe dopo lo scontro in diretta al Grande Fratello: “Gioco sporco contro di me”
Il gieffino ha allora continuato, dicendosi sconcertato dalle parole di Jonas Pepe e dalla strategia che sta mettendo in atto contro di lui al Grande Fratello: “Hai sentito cosa diceva? Che sporcizia è… Io stavolta non ho detto niente di lui, è solo lui che ha parlato male di me, parlando di farmi fuori.”, ha spiegato a Mattia. Quindi ha aggiunto: “Adesso ha capito che non funziona mai il gioco che lui mi provoca e gli alzo le mani, come lui pensa, perciò sta provando a fare un’altra strategia, che ho visto, ora lo sto guardando, vediamo come va. È una strategia sporchissima”, ha tuonato, senza tuttavia entrare nel dettaglio e spiegarne le modalità. Ciò che è certo è che tra i due è ormai guerra aperta.