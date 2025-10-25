Omer si lascia andare ad un racconto choc al Grande Fratello 2025 svelando cosa ha affrontato durante la guerra in Siria.

Omer si è lasciato andare ad un racconto forte nella casa del Grande Fratello 2025 dove è arrivato con un passato ingombrante e difficile. Come ha raccontato nel video di presentazione, Omer ha visto crollare sotto i propri occhi la propria casa durante la guerra in Siria. Nelle scorse ore, così, il 26enne che è sempre più vicino a Rasha, si è lasciato andare ad un drammatico racconto su ciò che ha vissuto in quel periodo. Tutto parte da una chiacchierata con Matteo in giardino dove, tornando indietro nel tempo, racconta i dettagli di momenti che non dimenticherà mai.

“Una volta mi sono fatto una doccia all’aperto, sì, mi sono lavato in un fiume. L’acqua era gelida, nevicava” – ha raccontato Omer. “Avevo bisogno di lavarmi, ma sapevo che era un rischio grosso. Infatti ho trovato un cecchino e mi ha sparato mentre ero lì nel fiume. Non mi ha colpito, per fortuna”.

Il drammatico racconto di Omer al Grande fratello 2025

Il drammatico racconto di Omer è ricco di particolari e dettagli inquietanti. Il concorrente del Grande Fratello 2025, infatti, ha raccontato di aver rischiato la vita più volte perché lui e la sua famiglia erano stati presi di mira dai cecchini.

Sono stati momenti terribili di cui Omer ricorda tutto: il dolore, la distruzione, il rumore delle bombe ma anche quel silenzio che restava comunque assordante. “Ricordo il rumore della bomba che ha spazzato via tutto. Quel suono e poi il silenzio. Sono stato sbalzato di dieci metri. Se fossi rientrato prima, sarei esploso”, ha aggiunto ancora Omer lasciando senza parole Matteo, profondamente toccato dalle sue parole.