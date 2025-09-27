Omicidi a Mystery Island è un thriller Lifetime per trascorrere la serata all'insegna della suspence e scoprire chi è l'assassino

Omicidi a Mystery Island, film su Rai 2 in prima visione TV

Sabato 27 settembre 2025, la prima serata di Rai 2, dalle 21.20, sarà caratterizzato dal genere giallo-crime con la serie Omicidi a Mystery Island, una produzione USA del 2023 per il celebre canale satellitare Lifetime dedicato ai thriller e diretta da Nicholas Humpries.

Fra gli interpreti, Elizabeth Henstridge, Kezia Burrows, Charlie Weber, Randy Dominguez, Francisco Labbe.

La sceneggiatura è di John Christian Plummer.

La produzione si colloca perfettamente sul filone definito cozy-crime, che si può tradurre in italiano con gialli da divano: si tratta di episodi perfetti da guardare comodamente seduti sul divano, scritti e diretti per il pubblico del sabato sera che desidera intrattenersi davanti al televisore.

La trama del film Omicidi a Mystery Island: una vacanza che si trasforma in un caso di omicidio da risolvere

La protagonista di Omicidi a Mystery Island è Emilia Priestly, è una psichiatra appassionata che lavora con dedizione per la polizia governativa di Londra. Per svagarsi e per concedersi una meritata vacanza, la dottoressa accetta l’invito dell’amica Jane Alcott a partecipare a un gioco di ruolo organizzato su un’isola esclusiva.

Ma le ferie assumono tutta un’altra piega e, da rilassanti, diventano motivo di lavoro per la psichiatra londinese: quando il fondatore del resort viene misteriosamente assassinato, il medico comincerà a collaborare con il detective Jason Trent per trovare il killer e risolvere il caso.

