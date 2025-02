È stato pubblicato nella giornata di oggi l’annuale report del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sugli ‘Omicidi volontari consumati in Italia‘ che ha confermato la netta diminuzione – specie guardando agli ultimi dieci anni, ma ci torneremo – di questa tipologia di reati, confermando la posizione italiana nelle primissime posizioni dei paesi europei dal punto di vista della sicurezza: complessivamente il report – che potete trovare integrale semplicemente cliccando su queste parole – ha preso in esame tutti i dati sugli omicidi commessi tra il 2015 e il 2024 sul territorio italiano, soffermandosi in particolare (ovviamente in ottica comparativa) sull’ultimo biennio.

Nel dettaglio – e pian piano vedremo anche tutti gli altri punti salienti del report Criminalpol -, negli ultimi dieci anni gli omicidi commessi in Italia sono diminuiti del 33% passando dai 475 registrati nel 2015 ai 319 dello scorso anno, con una percentuale che passa al 6% in meno se si guarda al solo confronto tra il 2023 e il 2024 in cui si è passati da 340 a 319 casi e che sale addirittura al 72% (53 vs 15) se teniamo conto delle sole uccisioni a stampo mafioso; mentre è interessante notare che nello stesso arco di dieci anni le vittime di sesso maschile e quelle di sesso femminile sono diminuite del 38% e del 22% (rispettivamente da 330 a 206 casi e da 145 a 113 casi).

Tutti i dati gli omicidi commessi in Italia: boom di casi con protagonisti dei minorenni

Tra i tanti dati riportati nel report della Criminalpol quello che possiamo tranquillamente definire come più interessante ci parla dell’età di carnefici e vittime: da un lato – infatti – se in entrambi i casi la fascia d’età maggiormente presente nelle statistiche è quella che va dai 18 ai 40 anni; dall’altro lato si è registrato un vero e proprio boom di minorenni in entrambe le categorie passati dal 4% all’11% se guardiamo a chi ha commesso il reato e dal 4% al 7% se guardiamo alle sole vittime, in entrambi i casi quasi raddoppiando i dati del 2023.

Complessivamente, tra le vittime e gli autori degli omicidi la stragrande maggioranza (rispettivamente il 75 e il 70 per cento) è rappresentata da italiani con l’analisi sui moventi che pone al primissimo posto – con un incidenza di quasi un caso ogni due – una normale lite degenerata, seguita dai motivi passionali (al 5% diminuiti rispetto all’11% dell’anno precedente) e da quelli definiti ‘pietatis causa‘ – legati, insomma, ad un atto di pietà per via di una malattia o di una sofferenza – che rappresentano solo il 3% per totale; così come è interessante notare anche che le armi predilette per gli omicidi sono quelle bianche (presenti in 133 casi) seguite da quelle da fuoco (98), con gli avvelenamenti che sono quasi raddoppiati passando da 4 a 6 nell’arco di un anno.